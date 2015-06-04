台湾已公布经济指标--2015/6/4

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 工业生产(y/y) 4月 +1.06% +6.65% r 6/24 -- 季调失业率 4月 3.75% 3.75% 6/22 -- *消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.80% -0.61% r 6/5 -0.65% y) 外汇存底(亿美元) 4月底 4,181.74 4,146.89 6/5 -- *商品出口(y/y) 4月 -11.7% -8.9% 6/8 -8.2% *商品进口(y/y) 4月 -22.1% -17.8% 6/8 -10.45% M2货币总计数(y/y) 4月 +6.53% +6.57% 6/25 -- 外销订单(y/y) 4月 -4.0% +1.3% 6/23 -- 经常帐盈余(亿美元) 第一季 +220 +191.1 r 8/20 -- 国际收支(亿美元) 第一季 +38.1 +18.2 8/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第二季 +3.37% +3.47% -- -- (Q1统计值) (Q4统计值) 重贴现率(%) 3月26日 1.875% 1.875% 6/25 -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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路透北京1月23日 - 中国国家发展改革委员会网站周日刊登高尔夫球场清理整治结果称，目前清理整治及全面核查工作已经完成，取缔、退出、撤销、整改等清理整治任务已基本落实到位；全国共有高尔夫球场683个，其中111个球场被责令取缔，18个球场被责令退出，47个球场被责令撤销。
美国总统特朗普虽并未如竞选时放言般，在第一天就对中国经贸动刀，惟中国无疑是其主要矛头；而北京趁美国转采单边主义而抢占国际话语权，虽理当如此，但恐令中美对立更剧。