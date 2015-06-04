版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 08:00 BJT

台湾已公布经济指标--2015/6/4

经济指标                 时间      最新数据       前次数据      下次公   预估值 
                                                                 布       
 工业生产(y/y)            4月       +1.06%           +6.65%  r   6/24     --
 季调失业率               4月       3.75%             3.75%      6/22     --
 *消费者物价指数(CPI)(y/  4月       -0.80%           -0.61%  r   6/5      -0.65%
 y)                                                                       
 外汇存底(亿美元)         4月底     4,181.74       4,146.89      6/5      --
 *商品出口(y/y)           4月       -11.7%            -8.9%      6/8      -8.2%
 *商品进口(y/y)           4月       -22.1%           -17.8%      6/8      -10.45%
 M2货币总计数(y/y)        4月       +6.53%           +6.57%      6/25     --
 外销订单(y/y)            4月       -4.0%             +1.3%      6/23     --
 经常帐盈余(亿美元)       第一季    +220             +191.1  r   8/20     --
 国际收支(亿美元)         第一季    +38.1             +18.2      8/20     --
 国内生产总值(GDP) (y/y)  第二季    +3.37%           +3.47%      --       --
                                    (Q1统计值)   (Q4统计值)               
 重贴现率(%)              3月26日   1.875%           1.875%      6/25     --
  
  注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐