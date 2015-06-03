更新版 1-中国汇市：人民币收盘微涨交投极清淡，短期仍无方向料维持区间波动

* 人民币收盘微涨 * 中间价跳涨至一周新高 * 市场交投清淡，交易量创年内新低 * 短期料延续窄幅盘整 (新增收盘报价和评论) 路透上海6月3日 - 人民币兑美元即期 周三收盘微涨，隔夜国际美元 大跌，中间价跳涨至一周新高。交易员表示，市场缺乏指引，交投极为清淡，中间价走强仅 短暂提振结汇意愿，场内各方仍普遍预期人民币难以突破6.19-6.21元区间。 他们并表示，美元指数如此大跌幅人民币却仅仅小幅升值，市场毫无生气，足见市场冷 清程度；早盘人民币高开靠近6.19附近后随即有企业出手购汇，且部分隔夜美元空头也平仓 ，人民币涨幅快速缩减。午后欧元并无进一步摸高，人民币波动区间也明显收窄。 “市场太清淡了，没对手盘，怎么玩，自己跟自己玩吗。有掉期做掉期，没掉期做股票 ，”一中资行交易员称。 稍早前一外资行交易亦指出，各方预期较为一致，估计人民币还是维持区间震荡，只能 在小区间里低买高卖。 市场交投极为清淡，截止收盘美元兑人民币成交额 仅为95亿美元，创 下年内最低水平，今年以来成交额首次低于100亿美元。 全球汇市方面，欧元周三稍事喘息，昨天追随德债收益率高涨，欧元创下2011年10月以 来第二大单日升幅，在今日欧洲央行举行政策会议前，市场转趋谨慎。一些交易商预计欧洲 央行总裁德拉吉将在周三的记者会上打压欧元强势。 外汇机构FXTM首席市场分析师Jameel Ahmad认为，虽然人民币因为担经济而面临贬值压 力，但美联储不会急于加息的预期仍可能提振人民币走势。当然这也有赖于对其中一种货币 需求的完全改变，才能扭转已经维持了人民币两个多月的横盘走势。 。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1976 6.1984 0.01% 中间价 6.1176 6.1225 0.08% 成交额 95亿美元 日内美元/人民币相对于中间价最大波 -1.32% (上限±2% 日高 日低 幅 ) 日内波动幅度(pips) 48 6.1936 6.1984 2015年来即期升贬值幅度 0.10% 1年期美元/人民币掉期升水 1330 今日 上日 1年期NDF 6.2420/6.247 6.2455 CNH即期 6.2008/6.2014 6.1992 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯/林高丽)