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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 17:43 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收盘微涨交投极清淡，短期仍无方向料维持区间波动

* 人民币收盘微涨
    * 中间价跳涨至一周新高
    * 市场交投清淡，交易量创年内新低
    * 短期料延续窄幅盘整

 (新增收盘报价和评论)
    路透上海6月3日 - 人民币兑美元即期 周三收盘微涨，隔夜国际美元 
大跌，中间价跳涨至一周新高。交易员表示，市场缺乏指引，交投极为清淡，中间价走强仅
短暂提振结汇意愿，场内各方仍普遍预期人民币难以突破6.19-6.21元区间。

    他们并表示，美元指数如此大跌幅人民币却仅仅小幅升值，市场毫无生气，足见市场冷
清程度；早盘人民币高开靠近6.19附近后随即有企业出手购汇，且部分隔夜美元空头也平仓
，人民币涨幅快速缩减。午后欧元并无进一步摸高，人民币波动区间也明显收窄。

    “市场太清淡了，没对手盘，怎么玩，自己跟自己玩吗。有掉期做掉期，没掉期做股票
，”一中资行交易员称。
    
    稍早前一外资行交易亦指出，各方预期较为一致，估计人民币还是维持区间震荡，只能
在小区间里低买高卖。
    
    市场交投极为清淡，截止收盘美元兑人民币成交额 仅为95亿美元，创
下年内最低水平，今年以来成交额首次低于100亿美元。

    全球汇市方面，欧元周三稍事喘息，昨天追随德债收益率高涨，欧元创下2011年10月以
来第二大单日升幅，在今日欧洲央行举行政策会议前，市场转趋谨慎。一些交易商预计欧洲
央行总裁德拉吉将在周三的记者会上打压欧元强势。 

   外汇机构FXTM首席市场分析师Jameel Ahmad认为，虽然人民币因为担经济而面临贬值压
力，但美联储不会急于加息的预期仍可能提振人民币走势。当然这也有赖于对其中一种货币
需求的完全改变，才能扭转已经维持了人民币两个多月的横盘走势。
。
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
                                           今日           上日       升贬
             即期成交价格                6.1976         6.1984       0.01%
                   中间价                6.1176         6.1225       0.08%
             成交额                      95亿美元                      
                                                                       
  日内美元/人民币相对于中间价最大波  -1.32% (上限±2%     日高       日低
                                 幅         )                      
                 日内波动幅度(pips)         48          6.1936      6.1984 
             2015年来即期升贬值幅度       0.10%                             
           1年期美元/人民币掉期升水        1330                        
                                                                   
                                                                       
                                           今日           上日         
              1年期NDF                 6.2420/6.247      6.2455        
                      CNH即期         6.2008/6.2014      6.1992        
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯/林高丽)

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