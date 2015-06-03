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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 16:59 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶受空头回补扶助上涨，但获利了结令涨势受限

上海期交所主力9月期胶合约 下跌390元人民币，收报每吨14,385元(2,321.25美元)，受中国股市下跌拖累。

投资者基本没有理会汇丰中国5月PMI数据的影响。数据显示中国5月服务业增长加速，新业务增势为三年最强。

“如果看一下技术图表，期胶市场并不是那么强劲，”Nihon Unicom的总经理Hiroyuki Kikukawa表示。

“但投资者在周五的美国非农就业报告出炉以及OPEC会议前，犹豫着不敢建立新仓位或者清理现有仓位，”他说，并补充道在这些事件过去后，所有关注目光都将放在日圆走势方面。

新加坡商品交易所(SICOM)近月7月期胶 最新交投于每公斤162.1美分，下跌1.4美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/徐文焰；审校 王洋/蔡美珍)

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