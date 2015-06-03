亚洲橡胶：TOCOM期胶受空头回补扶助上涨，但获利了结令涨势受限

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
上海期交所主力9月期胶合约 下跌390元人民币，收报每吨14,385元(2,321.25美元)，受中国股市下跌拖累。
投资者基本没有理会汇丰中国5月PMI数据的影响。数据显示中国5月服务业增长加速，新业务增势为三年最强。
“如果看一下技术图表，期胶市场并不是那么强劲，”Nihon Unicom的总经理Hiroyuki Kikukawa表示。
“但投资者在周五的美国非农就业报告出炉以及OPEC会议前，犹豫着不敢建立新仓位或者清理现有仓位，”他说，并补充道在这些事件过去后，所有关注目光都将放在日圆走势方面。
新加坡商品交易所(SICOM)近月7月期胶 最新交投于每公斤162.1美分，下跌1.4美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/徐文焰；审校 王洋/蔡美珍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。