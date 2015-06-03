亚洲橡胶：TOCOM期胶受空头回补扶助上涨，但获利了结令涨势受限

“如果看一下技术图表，期胶市场并不是那么强劲，”Nihon Unicom的总经理Hiroyuki Kikukawa表示。

“但投资者在周五的美国非农就业报告出炉以及OPEC会议前，犹豫着不敢建立新仓位或者清理现有仓位，”他说，并补充道在这些事件过去后，所有关注目光都将放在日圆走势方面。