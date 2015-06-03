OECD报告：下调韩国今明两年经济增长率预估，呼吁实施财政刺激举措

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透6月3日 - 经济合作暨发展组织(OECD)将韩国今年经济增长率预估下调近1个百分点，明年增长率预估下调0.5个百分点，并呼吁韩国采取财政刺激举措，以对近期降息构成补充效果。
OECD周三发布的报告称，韩国经济今年料增长3.0%，前次预估为增3.8%，2014年成长率为3.3%。
“鉴于产出料将连续第四年低于潜在水准，有必要实施财政刺激举措来支撑经济活动，以呼应货币政策的放宽。韩国政策利率已经降至纪录低点。”报告说道。
韩国央行在3月将利率下调25个基点至1.75%的纪录低位，为不到一年的时间里第三次降息。投资者目前预计央行可能在未来几个月里再次降息。
韩国第一季经济增速为两年来最慢，因出口疲软且内需乏力。
OECD还将韩国2016年经济增长率预估从4.1%下调到3.5%。（完）
(编译 高琦 审校)
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