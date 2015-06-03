OECD报告：下调韩国今明两年经济增长率预估，呼吁实施财政刺激举措

路透6月3日 - 经济合作暨发展组织(OECD)将韩国今年经济增长率预估下调近1个百分点，明年增长率预估下调0.5个百分点，并呼吁韩国采取财政刺激举措，以对近期降息构成补充效果。

OECD周三发布的报告称，韩国经济今年料增长3.0%，前次预估为增3.8%，2014年成长率为3.3%。

“鉴于产出料将连续第四年低于潜在水准，有必要实施财政刺激举措来支撑经济活动，以呼应货币政策的放宽。韩国政策利率已经降至纪录低点。”报告说道。

韩国央行在3月将利率下调25个基点至1.75%的纪录低位，为不到一年的时间里第三次降息。投资者目前预计央行可能在未来几个月里再次降息。

韩国第一季经济增速为两年来最慢，因出口疲软且内需乏力。

OECD还将韩国2016年经济增长率预估从4.1%下调到3.5%。（完）