OECD报告：OECD下调日本GDP和通胀预估，因上调消费税影响犹存

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京6月3日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周三下调日本经济成长和通胀预估，因在去年上调消费税后，消费者支出减弱，程度甚于预期。
OECD称，今年日本经济将成长0.7%，低于此前预计的1.0%。
该组织维持日本2016年国内生产总值(GDP)成长率将为1.4%的预估不变。
OECD在全球经济展望报告中称，今年日本消费者物价将增长0.7%，低于此前预计的成长1.0%。
明年通胀率将升至1.1%，低于该组织上次预估的成长1.5%。
OECD的预估暗示，在2016年4月开始的财年上半年，日本央行将很难实现其2%的通胀目标。(完)
(编译 于春红; 审校 龚芳)
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