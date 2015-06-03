台湾汇市：台币随亚币回神收高挥别连七贬，外商银抛汇

* 台币随亚币回升，挥别连七日贬值 * 外资汇入，油款买汇 * 明日实质交易区间料在30.750-30.850 路透台北6月3日 - 台币兑美元 周三收升，自逾一个月低位反弹。汇银人士指 出，国际美元走疲，亚币挥别弱势回升，外商银也抛汇，推升台币挥别连续七日走贬行情。 但他们也表示，短期将观望周五的美国非农就业数据而定。 汇银人士表示，欧元兑美元反弹，带动亚币回升。外商银今日在市场买卖都有，但以抛 汇的力道偏强。至于进口商和油款也多次出笼买汇。 〞大保管行都有看到在卖汇，〞一家大型民营商银交易人士表示。 他们认为，亚币及韩元回升拉抬台币行情，外资今日虽净汇入，但方向上多空也都看得 到，对台币短期方向仍相当关键。 至于今日成交量则不若上日的急贬行情，成交7亿美元，较上日衰退逾三成。一位大型 商银 交易员说，本地的出口商今日心态上相当观望，卖汇意愿不高；至于进口商也持有保 守心态，因不确定方向，买汇力道也不大。 他们也表示，时序逐渐靠近7-8月现金股利发放旺季，一般此刻都会是台币趋贬明显， 因此不排除届时推升美元行情走高。至于短线，外资动向尚未明显前，可能也不会有大方向 。 他们也说，美国周五将公布非农就业情况，届时可能对国际美元具中期方向指引。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点折价幅度稍有缩小。 一个月美元/台币远汇 尾盘报30.810/30.830，上日收在30.755。 台币今日实质交易区间在30.770-30.824；上日交易区间在30.873-30.935。交易员预估 明日台币主要实质交易暂看在30.750-30.850间。 韩元兑美元 周三创三周来最大单日涨幅，因美元受希腊债务谈判取得 进展的期望和欧洲债券收益率跳升影响而全线下滑。韩元兑美元收高0.7%，报1,104.7，创5 月14日来最大单日百分比涨幅，终止此前连续六日跌势。 台湾股市周三连续第四日收低。分析师表示，因投资人担忧希腊债务以及美联储货币政 策会议等变数。 台湾证交所资料，外资及陆资在台股卖超30.57亿台币，连续 四日卖超台股142.77亿台币。 本周国际重要经济数据和事件有： 6月3日(三)：欧洲6月央行利率决定再融资利率、存款利率；4月欧元区零售销售；美国 5月ADP民间就业岗位增幅；4月美国国际贸易收支；美国5月Markit综合采购经理人指数(PMI )；美国供应管理协会(ISM)5月非制造业PMI；经济合作暨发展组织(OECD)公布2015年经济展 望初版；美联储发布经济状况褐皮书；美国芝加哥联储总裁埃文斯发表演说。 6月4日(四)：英国6月央行利率决定；法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率；美 国Challenger企业计划裁员人数；日本央行总裁黑田东彦就货币政策讲话； 6月5日(五)：台湾公布5月CPI；台湾公布5月底外汇存底；5月美国非农就业岗位；5月 美国民间就业岗位；4月美国消费者信贷；4月德国工业订单；欧元区GDP第一季修正值；美 国纽约联储总裁杜德利在明尼苏达州经济俱乐部午餐会上发表讲话。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.922 31.002 30.770-31.002 31.002 7.00 10.25 元太外汇经纪公司 30.920 31.005 30.778-31.005 31.005 3.28 4.92 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.025/-0.015 -0.040/-0.030 美元/台币六个月期 -0.100/-0.080 -0.115/-0.095 (完)