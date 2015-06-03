《中国企业债发行日程表》--6月3日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 中国电力 30 可续期 6/5簿记建档 -- AAA 6/8-6/10 海通证券 投资集团 (每3个计息年度为1个重定价周期/附每个重定价周期末，发行人续期选择权)

（如果发行人选择延长债券期限，则从第5个重定价周期开始，再加上300个基点） ========================================================================================= 山东滕建 8 7 6/5簿记建档 上限7.34% AA 6/8-6/12 东北证券 投资集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 赣州城市 20 7 推迟发行 上限6.02% AA+ -- 银河证券 开发投资集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) 招商证券 =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== *西安投资控股 4 4 6/10簿记建档 -- AA 6/11-6/15 海通证券

(第3年末附投资者回售选择权，若不赎回，第3年末票面利率可上调或下调0-300个bp) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)