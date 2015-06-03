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市场报道 | 2015年 6月 3日 星期三 17:02 BJT

全球贵金属：6月2日SPDR黄金持仓降0.58%，iShares白银持仓增0.35%

路透6月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较周一下降0.58%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓增加0.35%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 22,823,713.7 6月2日 22,957,968.0 6月1日 -134,254.3 -0.58%

iShares 318,175,604.0 6月2日 317,070,797.1 6月1日 1,104,806.9 0.35%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完) (编译 汪红英；审校 高琦)

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