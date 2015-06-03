国际油市：阿联酋石油部长称，油市的修正走势尚未结束

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透维亚纳6月3日 - 阿联酋石油部长马兹鲁伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)周三在石油输出国组织(OPEC)国际研讨会上发言。
他表示，“我们对(OPEC)本次会议感到乐观，我们已经看到油价出现了很好的修正走势...最重要的是全球经济增长一如我们的预期。我们对上次会议到现在的形势发展感到满意。”
“需求正在增加，市场正在修正...这一过程尚未完成，还需要一些时间。”
“我们需要等到年底，才能确定供需平衡的变化情况。但市场中的过剩供应肯定有大幅减少。我们十分乐观。”
OPEC成员国石油部长周五将在维也纳开会。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。