版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 17:22 BJT

国际油市：阿联酋石油部长称，油市的修正走势尚未结束

路透维亚纳6月3日 - 阿联酋石油部长马兹鲁伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)周三在石油输出国组织(OPEC)国际研讨会上发言。

他表示，“我们对(OPEC)本次会议感到乐观，我们已经看到油价出现了很好的修正走势...最重要的是全球经济增长一如我们的预期。我们对上次会议到现在的形势发展感到满意。”

“需求正在增加，市场正在修正...这一过程尚未完成，还需要一些时间。”

“我们需要等到年底，才能确定供需平衡的变化情况。但市场中的过剩供应肯定有大幅减少。我们十分乐观。”

OPEC成员国石油部长周五将在维也纳开会。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐