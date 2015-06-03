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市场报道 | 2015年 6月 3日 星期三 17:29 BJT

《汇市简讯》欧元兑英镑走势关注0.7319，日线动能指标偏多

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    *  有望升逾0.7319，此为0.7482至0.7057跌势的61.8%回档位
    *  若突破0.7319，将面对30日波林格区间上缘线切入位0.7411
    *  日线动能指标有利，凸显出整体走势偏向上行
    *  相关图表：link.reuters.com/dyj84w (完)
    
      
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 (编译 徐文焰；审校 龚芳)

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