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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 18:02 BJT

日本财政：政府考虑根据资产加大富人税负，以平衡预算--消息

数名消息人士对路透表示，首相安倍晋三的经济暨财政政策谘询委员会提议自2018年4月起财年进行上述变革，怀疑政府届时能否达成将预算赤字与国内生产总值(GDP)之比自当前的3.3%左右降至1%的目标。

依照现行的制度，富裕的退休族所取得的社会福利津贴，与鲜少甚或无资产的退休民众一样多。

这些消息人士指出，年满75岁或以上民众所缴交的医保费用，以及养老金支出的规模，也会纳入修正方案当中。(完) (编译 李春喜/龚芳; 审校 高琦/张明钧)

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