日本财政：政府考虑根据资产加大富人税负，以平衡预算--消息

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
数名消息人士对路透表示，首相安倍晋三的经济暨财政政策谘询委员会提议自2018年4月起财年进行上述变革，怀疑政府届时能否达成将预算赤字与国内生产总值(GDP)之比自当前的3.3%左右降至1%的目标。
依照现行的制度，富裕的退休族所取得的社会福利津贴，与鲜少甚或无资产的退休民众一样多。
这些消息人士指出，年满75岁或以上民众所缴交的医保费用，以及养老金支出的规模，也会纳入修正方案当中。(完) (编译 李春喜/龚芳; 审校 高琦/张明钧)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。