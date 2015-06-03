表格：沪港通活跃股一览--6月3日

路透香港6月3日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 124.48 39.66 买入成交金额 62.40 22.40 卖出成交金额 62.08 17.26 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 344,572,068 316,408,814 660,980,882 2 民生银行 368,923,146 156,090,546 525,013,692 3 招商银行 202,223,378 321,852,904 524,076,282 4 中信证券 129,249,454 217,683,635 346,933,089 5 伊利股份 80,735,324 238,768,526 319,503,850 6 大秦铁路 81,744,408 218,822,599 300,567,007 7 光大银行 201,389,846 62,478,801 263,868,647 8 兴业银行 112,834,236 148,408,166 261,242,402 9 海通证券 107,095,203 133,156,725 240,251,928 10 海螺水泥 146,057,900 81,582,997 227,640,897 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 恒大地产 186,680,340 68,812,200 255,492,540 2 中广核电力 85,383,290 91,488,510 176,871,800 3 人和商业 86,284,300 38,295,460 124,579,760 4 银泰商业 102,167,960 17,922,330 120,090,290 5 中国中铁 71,909,940 46,937,360 118,847,300 6 腾讯控股 91,097,640 14,812,920 105,910,560 7 洛阳钼业 18,677,130 82,543,240 101,220,370 8 上海电气 20,360,740 76,548,000 96,908,740 9 海通证券 37,003,580 43,030,880 80,034,460 10 绿叶制药 57,061,810 16,160,265 73,222,075 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 毕晓雯)