版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 17:40 BJT

表格：沪港通活跃股一览--6月3日

路透香港6月3日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             124.48                      39.66
 买入成交金额                   62.40                       22.40
 卖出成交金额                   62.08                       17.26
  
 ============================================================================
    
    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安      344,572,068    316,408,814     660,980,882
 2                   民生银行      368,923,146    156,090,546     525,013,692
 3                   招商银行      202,223,378    321,852,904     524,076,282
 4                   中信证券      129,249,454    217,683,635     346,933,089
 5                   伊利股份       80,735,324    238,768,526     319,503,850
 6                   大秦铁路       81,744,408    218,822,599     300,567,007
 7                   光大银行      201,389,846     62,478,801     263,868,647
 8                   兴业银行      112,834,236    148,408,166     261,242,402
 9                   海通证券      107,095,203    133,156,725     240,251,928
 10                  海螺水泥      146,057,900     81,582,997     227,640,897
 
 ============================================================================
    
    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 恒大地产        186,680,340     68,812,200     255,492,540
 2                 中广核电力       85,383,290     91,488,510     176,871,800
 3                 人和商业         86,284,300     38,295,460     124,579,760
 4                 银泰商业        102,167,960     17,922,330     120,090,290
 5                 中国中铁         71,909,940     46,937,360     118,847,300
 6                 腾讯控股         91,097,640     14,812,920     105,910,560
 7                 洛阳钼业         18,677,130     82,543,240     101,220,370
 8                 上海电气         20,360,740     76,548,000      96,908,740
 9                 海通证券         37,003,580     43,030,880      80,034,460
 10                绿叶制药         57,061,810     16,160,265      73,222,075
 
    （完）
    
    浏览相关细节，请点选(here)
    

 (整理 雷美珍；审校 毕晓雯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐