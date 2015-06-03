更新版 1-台湾货币市场：短率持续徘徊低位，明日展开新提存期资金情势料续宽松

* 短率持续徘徊低位

* 新提存期资金料续宽松

* 短票、RP利率续处低档 (新增央行及银行间拆款收盘细节)

记者 詹静宜

路透台北6月3日 - 台湾银行间短率周三续稳在低位。资调人士表示，明日将展开新的提存期，预计中旬以前资金将延续本提存期宽松态势，短率可望持续徘徊低档，月中过后则转趋关注季底紧缩效应。

他们指出，今日为银行上缴企业营利事业所得税至台湾银行的截止日，随着营所税上缴的影响告一段落，明日迈入新的一旬，银行间较为青睐负数操作，但市场资金需求疲软及短票等投资工具缺乏，此皆增添负数操作难度。

〞期望综所税下周带动资金需求。〞一位大型民营银行交易员说。

个人综所税金融机构委托取款首批提兑日落在下周三(10日)，粗估委取金额约700余亿台币，各银行在11日税款入库；第二及第三批各在6月17及26日，入库日在18日及29日。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日也在0.388%；今日区间落在0.295-0.420%，上日在0.295-0.400%。一周拆款利率区间落在0.380%-0.440%，两周拆款利率区间落在0.388-0.450%，皆同于上日。

**发票量低迷**

短票方面，大型票券商指出，周三发票量持续偏少，周四、周五票量可望增温，预估6月中以前维持“钱多票少”格局不变，今天跨季30天短票成交在0.56%的交投略有增加，显示市场资金宽松令短票利率略向区间低位靠拢。

“票少，(买方)要成交就要稍微有点弹性。” 一位大型票券商交易员说。

今日票券商与银行间承作的跨季30天短票主要成交在0.56-0.57%，部分交投略较上日降1个基点。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.570%，前日在0.573%，上日成交量40.57亿台币，前日为57.45亿。

台湾央行周三公布，共发行1,467.3亿台币存单，与今日存单到期金额1,454.3亿台币相较，存单发行金额增13亿。 周四存单到期金额为2,020.50亿台币，周五则为594.00亿台币。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为负118亿台币，累积超额准备为7,834亿台币、加计前期1%的超额准备为9,755亿台币。 **RP利率续处低档**

债市附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，受惠于月初资金回流明显，今天投信端、寿险端资金皆偏多，而RP券源偏少，RP交投利率略靠向区间低位。

“就想说六月，这个月会按兵不动。”一位大型证券商资调人士说。

他们指出，目前台债交投清淡、券商资金缺口小，RP成交以到期续作为主，在“券少钱多”情况下，公司债及公债RP成交在区间低位增加。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.64%，大致同上日。