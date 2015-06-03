欧洲汇市：英镑下跌，此前公布的服务业PMI数据远逊预期

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
“这个跌幅有点令人意外，英镑已对此有所反应，”BMO欧洲外汇策略主管Stephen Gallo称。
“我们仍对英镑相当看好。报告中的细目显示，服务、房市及消费仍然相当不错。我不喜欢看到英镑大幅低于1.50美元，但我也不认为我一定会在这里买进。”
英债期货 短暂扳回约10个跳动点的跌幅，然后又回到数据公布前的水准，日内下跌约30个跳动点。英国股市富时100指数 仍大致持平于6,930点。
英国央行周三召开两天利率会议。英国5月7日大选后，英镑短暂跳升，目前处于今年以来区间中点附近，兑美元较3月及4月低点高出约0.06美元。
“如今大选效应似已消退，投资人目前对于在疲弱数据下出脱英镑毫不迟疑，”线上经纪商UKForex主管Alex Edward称。(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英/蔡美珍；审校 杜明霞/于春红)
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