中国反腐：中国石化对河南油田、福建炼化等六单位开展巡视

中纪委网站周三刊登的新闻稿称，2015年巡视工作要聚焦问题，精准出击，明确定位，集中精力发现问题线索；要盯住重点人、重点事、重点问题，集中力量实现重点突破；落实巡视责任，发挥组长的示范带头作用。

十八大以来中国反腐效果显着，据统计，中纪委调查的中管干部已达99名，其中省部级及以上官员接近60人，有副国级官员，也有军队高层。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)