中国反腐：中国石化对河南油田、福建炼化等六单位开展巡视

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京6月3日 - 中国石化集团近日表示，今年该集团第一轮党组巡视将对河南油田、福建炼化、沧州炼化、山西石油、江西石油、宁波工程公司等六家单位开展巡视。
中纪委网站周三刊登的新闻稿称，2015年巡视工作要聚焦问题，精准出击，明确定位，集中精力发现问题线索；要盯住重点人、重点事、重点问题，集中力量实现重点突破；落实巡视责任，发挥组长的示范带头作用。
今年稍早，中共中央纪律检查委员会指出，中国石油化工集团存在经营管理人员搞利益输送交换问题，并有集团领导亲属子女进行关联交易谋利。
十八大以来中国反腐效果显着，据统计，中纪委调查的中管干部已达99名，其中省部级及以上官员接近60人，有副国级官员，也有军队高层。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。