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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 18:55 BJT

中国反腐：中国石化对河南油田、福建炼化等六单位开展巡视

路透北京6月3日 - 中国石化集团近日表示，今年该集团第一轮党组巡视将对河南油田、福建炼化、沧州炼化、山西石油、江西石油、宁波工程公司等六家单位开展巡视。

中纪委网站周三刊登的新闻稿称，2015年巡视工作要聚焦问题，精准出击，明确定位，集中精力发现问题线索；要盯住重点人、重点事、重点问题，集中力量实现重点突破；落实巡视责任，发挥组长的示范带头作用。

今年稍早，中共中央纪律检查委员会指出，中国石油化工集团存在经营管理人员搞利益输送交换问题，并有集团领导亲属子女进行关联交易谋利。

十八大以来中国反腐效果显着，据统计，中纪委调查的中管干部已达99名，其中省部级及以上官员接近60人，有副国级官员，也有军队高层。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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