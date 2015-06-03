版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 19:01 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货走跌，因豆油市场转跌且马币坚挺

路透吉隆坡6月3日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，此前的一波涨
势一度推动期价升至三个月高位，但随后因豆油价格修正走势以及马币(
林吉特)回升而走跌。
    
    棕榈油期货较5月25日触及的2,121马币低位跳涨逾10%，因受到马币
跌至七周低点、以及大豆市场上扬的支撑。
    
    在过去三个交易日攀升近9%，达到每磅34.94美分后，美国7月豆油期
货 在1020GMT时下跌0.3%至34.07美分。大连商品交易所主力9月豆
油合约 下挫1.4%。
    
    “豆油价格出现修正而且马币走坚，因此棕榈油期货也借机展开一些
技术修正，”一家外资商品经纪商的交易员称，但他补充道棕榈油价格或
将在2,280马币获得支撑。
    
    马来西亚8月棕榈油期货 周三收跌0.8%至每吨2,296马币。
    
    总成交量为37,897口，高于35,000口的均值。(完)
      
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 徐文焰；审校 王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐