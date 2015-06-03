马来西亚期市：棕榈油期货走跌，因豆油市场转跌且马币坚挺

路透吉隆坡6月3日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，此前的一波涨 势一度推动期价升至三个月高位，但随后因豆油价格修正走势以及马币( 林吉特)回升而走跌。 棕榈油期货较5月25日触及的2,121马币低位跳涨逾10%，因受到马币 跌至七周低点、以及大豆市场上扬的支撑。 在过去三个交易日攀升近9%，达到每磅34.94美分后，美国7月豆油期 货 在1020GMT时下跌0.3%至34.07美分。大连商品交易所主力9月豆 油合约 下挫1.4%。 “豆油价格出现修正而且马币走坚，因此棕榈油期货也借机展开一些 技术修正，”一家外资商品经纪商的交易员称，但他补充道棕榈油价格或 将在2,280马币获得支撑。 马来西亚8月棕榈油期货 周三收跌0.8%至每吨2,296马币。 总成交量为37,897口，高于35,000口的均值。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰；审校 王洋)