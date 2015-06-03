东南亚股市：大多数反弹，泰国银行股表现靓丽

路透曼谷6月3日 - 大多数东南亚股市周三温和反弹，泰国股市从昨 日创下的近五个月收盘低点附近回升，因泰国财长有关利率的讲话提振银 行股。 泰国股市指标股指 今日上涨0.4%，报1,482.07点。 银行股指数 上涨0.6%，受大盘股Kasikornbank 的 涨势提振，此前泰国财长表示，近两次降息对于支撑经济已经足够。 周二银行股指数曾触及逾一年低点，因5月消费者价格进一步下滑， 提升了对于泰国央行或在本月10日会议上再度降息的预期。 Thanachart Securities资深分析师Pichai Lertsupongkij说：“利 率下降会加大银行净利差缩窄的风险，因此市场对(菲律宾财长的)利率政 策看法给予了正面回应。” 印尼股市表现较差，指标股指 下跌1.6%至近五周收盘低点5,1 30.49。 银行股成交活跃，其中Rakyat Indonesia 下滑4%。这部分 反映了对银行业不良贷款问题的担忧。(完)