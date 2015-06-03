国际油市：亚洲380-cst燃料油升水连续第八日走高，触及逾五个月高点

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透新加坡6月3日 - 亚洲380-cst燃料油升水周三连续第八个交易日 走高，因受到大量集中交易活动的提振。今日燃料油成交量接近纪录高位 。 380-cst燃料油较新加坡现货报价升水上涨1.28美元，至每吨4.75美 元，创下逾五个月新高。 周三共有50.5万吨燃料油交易达成，较周二创下的纪录高位58万吨减 少13%。 根据路透计算，燃料油成交价较新加坡现货报价升水徘徊在4-7美元 左右。 不过交易员表示，燃料油直接报价跟随原油价格走低，帮助推升新加 坡及亚洲方面的买需。 一名韩国交易员指出，过去几个月的月均成交量增加约10%，至75万 吨，去年则为65-70万吨。 炼厂的燃料油利润率走强促使产量增加，供应充裕对价格构成压力， 并令韩国较其他亚洲港口的价差缩窄。 在新加坡，卖家表示船用燃料油升水剧烈震荡。 380-cst燃料油周三卖价介于每吨373-377美元之间。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 [O /SCN] NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 <L COc1> 亚洲燃料油 亚洲柴油 [MDIS /ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD -CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [OPEC -CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 王洋)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。