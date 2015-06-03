国际油市：亚洲380-cst燃料油升水连续第八日走高，触及逾五个月高点

路透新加坡6月3日 - 亚洲380-cst燃料油升水周三连续第八个交易日 走高，因受到大量集中交易活动的提振。今日燃料油成交量接近纪录高位 。 380-cst燃料油较新加坡现货报价升水上涨1.28美元，至每吨4.75美 元，创下逾五个月新高。 周三共有50.5万吨燃料油交易达成，较周二创下的纪录高位58万吨减 少13%。 根据路透计算，燃料油成交价较新加坡现货报价升水徘徊在4-7美元 左右。 不过交易员表示，燃料油直接报价跟随原油价格走低，帮助推升新加 坡及亚洲方面的买需。 一名韩国交易员指出，过去几个月的月均成交量增加约10%，至75万 吨，去年则为65-70万吨。 炼厂的燃料油利润率走强促使产量增加，供应充裕对价格构成压力， 并令韩国较其他亚洲港口的价差缩窄。 在新加坡，卖家表示船用燃料油升水剧烈震荡。 380-cst燃料油周三卖价介于每吨373-377美元之间。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 [O /SCN] NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 <L COc1> 亚洲燃料油 亚洲柴油 [MDIS /ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD -CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [OPEC -CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 王洋)