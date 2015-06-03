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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 19:18 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油升水连续第八日走高，触及逾五个月高点

路透新加坡6月3日 - 亚洲380-cst燃料油升水周三连续第八个交易日
走高，因受到大量集中交易活动的提振。今日燃料油成交量接近纪录高位
。
    
    380-cst燃料油较新加坡现货报价升水上涨1.28美元，至每吨4.75美
元，创下逾五个月新高。
    
    周三共有50.5万吨燃料油交易达成，较周二创下的纪录高位58万吨减
少13%。
    
    根据路透计算，燃料油成交价较新加坡现货报价升水徘徊在4-7美元
左右。
    
    不过交易员表示，燃料油直接报价跟随原油价格走低，帮助推升新加
坡及亚洲方面的买需。
    
    一名韩国交易员指出，过去几个月的月均成交量增加约10%，至75万
吨，去年则为65-70万吨。
    
    炼厂的燃料油利润率走强促使产量增加，供应充裕对价格构成压力，
并令韩国较其他亚洲港口的价差缩窄。
    
    在新加坡，卖家表示船用燃料油升水剧烈震荡。
    
    380-cst燃料油周三卖价介于每吨373-377美元之间。(完)
      
    NYMEX原油                NYMEX原油电子盘          [O
/SCN]
    NYMEX主力合约             伦敦布兰特主力合约       <L
COc1>
    亚洲燃料油            亚洲柴油              [MDIS
/ACN]
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-CMN]
    产油国官方售价英文原文   

 (编译 徐文焰；审校 王洋)

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