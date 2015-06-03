国际油市：亚洲柴油裂解价差持稳，受印度与中东需求支撑

路透新加坡6月3日 - 亚洲柴油裂解价差周三持稳，交易员称是受到 印度与中东对夏季发电用柴油的需求坚挺支撑。 路透数据显示，含硫500ppm的柴油现货裂解价差下滑0.01美元，至每 桶较新加坡报价贴水0.26美元。 “中东需求一如既往的强劲，印度也是这样...但来自东方的需求在 第三季将会趋弱，而来自西方的需求则会随着冬季的临近而有所升温，” 一名新加坡的交易员表示。 另一名交易员称，印尼现货需求持坚也有助于支撑高含硫柴油价差。 该名交易员补充道，印尼Pertamina可能从SK Energy购买40万桶发往 Balongan的柴油，价格较新加坡报价略有贴水。不过这一消息无法得到证 实。 一名新加坡的交易员表示，新加坡高含硫柴油供应紧俏，目前成交价 可能为每桶贴水0.7美元。 Ceylon Petroleum从中石油买入7.5万桶含硫500ppm的柴油和24万桶 汽油船货，船期为7月7-8日，价格较新加坡报价每桶升水2.30美元。 交易员表示，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals向BP出 售一船航煤，船期为7月9-11日，价格较新加坡报价每桶贴水1.70美元。 交易员和船运经纪商表示，亚洲至美国西岸的航煤运输可能随着美国 需求的降低而放缓。 新加坡现货交易方面，有一笔柴油交易达成，同时没有达成航煤交易 。 BP从道达尔买入15万桶含硫10ppm柴油，船期为6月18-22日，价格较 新加坡报价每桶升水1.30美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 [O /SCN] NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 <L COc1> 亚洲燃料油 亚洲柴油 [MDIS /ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD -CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [OPEC -CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 王洋)