国际油市：亚洲汽油裂解价差下滑，但需求保持坚挺

路透新加坡6月3日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连续第三日处在每吨9 1-92美元的区间，汽油裂解价差下跌5.4%至三日低点每桶16.09美元。 目前的汽油裂解价差比今年前五个月平均水平仍高46%，因来自印度 、印尼和中东的需求强劲。 印度斯坦石油公司(HPCL)取消了至少3.5万吨6月末汽油的标购，但迄 今其已经买进了至少17万吨5-6月船期的汽油。 这是异常高的水平，因该公司以往并不经常进口汽油。 印度石油公司(IOC)在求购最多10.5万吨7月交货的汽油，为今年单一 标购中最大的进口量。这是为了填补国内的供给缺口。 IOC迄今买入约36.5万吨3-6月船期的汽油。 新加坡现货市场上，道达尔出售两艘船期为6月24-28日的92号汽油船 货，价格为每桶81.10美元，买家分别是中石油和维多。 中石油还以每桶81.60美元的价格，从卢克石油购入一艘92号汽油船 货，船期是6月18-22日。 壳牌以每吨578美元向维多出售一艘8月上半月石脑油。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 [O /SCN] NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 <L COc1> 亚洲燃料油 亚洲柴油 [MDIS /ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD -CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [OPEC -CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 徐文焰)