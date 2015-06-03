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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 19:36 BJT

国际油市：亚洲汽油裂解价差下滑，但需求保持坚挺

路透新加坡6月3日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连续第三日处在每吨9
1-92美元的区间，汽油裂解价差下跌5.4%至三日低点每桶16.09美元。
    
    目前的汽油裂解价差比今年前五个月平均水平仍高46%，因来自印度
、印尼和中东的需求强劲。
    
    印度斯坦石油公司(HPCL)取消了至少3.5万吨6月末汽油的标购，但迄
今其已经买进了至少17万吨5-6月船期的汽油。
    
    这是异常高的水平，因该公司以往并不经常进口汽油。
    
    印度石油公司(IOC)在求购最多10.5万吨7月交货的汽油，为今年单一
标购中最大的进口量。这是为了填补国内的供给缺口。
    
    IOC迄今买入约36.5万吨3-6月船期的汽油。
    
    新加坡现货市场上，道达尔出售两艘船期为6月24-28日的92号汽油船
货，价格为每桶81.10美元，买家分别是中石油和维多。
    
    中石油还以每桶81.60美元的价格，从卢克石油购入一艘92号汽油船
货，船期是6月18-22日。
    
    壳牌以每吨578美元向维多出售一艘8月上半月石脑油。(完)
      
     
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/SCN]
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    产油国官方售价英文原文   

 (编译 王洋; 审校 徐文焰)

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