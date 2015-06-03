重温稿-中国税收：明确四种企业资产或股权划转可享税惠，以促资源整合--税务总局

路透北京6月3日 - 中国国家税务总局近日公告，明确四类企业资产或股权划转行为，享受递延纳税优惠政策，同时简化征管流程，降低集团企业内部交易的税收成本，进一步支持企业资源整合和做大做强。

税务总局网站周三发布新闻稿称，包括母公司向子公司、子公司向母公司以及子公司之间等四种情形的股权或资产划转，暂不确认股权或资产转让所得，享受税惠。

据税务总局负责人介绍，为落实国务院关于取消非行政许可审批事项的决定，公告不再对股权、资产划转设置事先核准，改为在企业所得税年度汇算清缴时报送申报表和相关资料，简化管理方式，优化征管流程。

同时，按照放管结合的原则，公告明确，被划转股权或资产在一定时间内实质性经营活动发生改变的，应追回企业已享受的优惠待遇，防止企业出于偷逃税款的目的滥用该政策。

负责人表示，这大大缓解了企业纳税资金压力，很大程度上节约了融资成本，有利于促进集团业务重组，推进国有企业改革进程，有助于国有企业放下包袱，轻装上阵，主动参与市场竞争，不断增强国有经济活力、控制力和影响力。

而且，保证了不同所有制性质的市场主体在同一税收政策起跑线上公平竞争，有利于引导非公有制经济健康发展。

为减轻企业兼并重组负担，继企业兼并重组获所得税优惠后，中国财政部和国家税务总局今年稍早亦公布暂免此类企业土地增值税，暂免期限为2015年1月1日至2017年12月31日。 （完）

欲浏览“关于资产（股权）划转企业所得税征管问题的公告”原文，点选税务总局链接：here (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)