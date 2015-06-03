重温稿-专家观点："一带一路"将为中国高铁等行业带来明确盈利，关注投资东盟的公司

路透北京6月3日 - 中国商务部研究院全球价值链研究中心副主任梁明周三指出，“一带一路”战略实施的重点任务之一是贸易稳定增长和结构升级，沿线国家基础设施建设机遇将给高铁等行业带来非常明确的盈利预期；而东盟是中国推进海上丝绸之路的重点和核心，建议关注在东盟有投资的上市公司。

他在光大证券中期投资策略会上表示，培育贸易新增长点首先要巩固和扩大中国与东南亚国家以及俄罗斯的弹性市场优势，稳定对这些国家的劳动密集型产品出口，并顺应这些沿线国家产业政策的趋势，出口中国的一些高新技术产品；抓住沿线国家基础设施机遇，促进电力、电信、铁路、船舶等装备制造业大型设备的出口。

“所以刚才我点到的这几个产业，我想下一步也是一带一路国家走出去的一个非常重要的行业，包括高铁，中国中车等概念，至少他们会有一个非常明确的盈利的预期。”梁明称。

谈及一带一路战略的实施路径，他指出，“贸易畅通”是国家“一带一路”战略的核心和重点内容，下一步将把国内自由贸易区、FTA(自由贸易协定)经验在一带一路国家进行推广，主要是加强海关质检，还有电子商务等一些领域的合作。

梁明并表示，“一带一路”战略的实施路径还包括加强货币流通，下一步设定的四个方向包括：一扩大区域货币互换与结算；二推进区域金融与资本市场开放；三主要是加强区域风险协同防范；四构建多层次的投融资机制。

“我们现在资本市场还不是完全的开放，我们也是想通过“一带一路”实现（沿线各国）在经常项下和资本项下实现本币的兑换和结算。包括下一步我们想跟沿线国家签定更多的货币互换机制，降低汇率风险。通过这种金融领域的改革，促进沿线国家的贸易投资。”他说。

谈及“一带一路”战略的推进思路，梁明称，丝绸之路经济带推进的重点内容是把中亚作为枢纽和核心，将南亚和西亚作为目标区域，将东欧和南欧做为辐射范围。

而21世纪海上丝绸之路是以东盟为重点和核心，把与东盟十国下一步的贸易与投资合作作为重点合作的方向；把南亚和西亚等重要的能源资源输出地作为目标区域，将东北非作为辐射范围。

中国政府今年发布“推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动”规划，将致力于亚欧非大陆及附近海洋的互联互通，构建全方位、多层次、复合型的互联互通网络。(完)