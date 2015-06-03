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市场报道 | 2015年 6月 3日 星期三 21:41 BJT

美国股市：开高，稍早公布的5月ADP民间就业数据好于预期

路透6月3日 - 美国股市周三开高，因5月美国民间就业数据好于预期，而欧洲央行稍早也维持指标利率不变。

道琼工业指数 上涨55.22点或0.31%，报18,067.16。标准普尔500指数 上涨4.98点或0.24%，至2,114.58点。Nasdaq指数 上涨20.77点或0.41%，报5,097.30点。(完)

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