欧洲汇市：英镑/欧元下跌，因欧洲央行称其货币政策不受债市波动性影响

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透伦敦6月3日 - 英镑兑欧元周三挫跌超过1%，触及逾三周最低水平，此前欧洲央行总裁德拉吉称，央行的货币政策不受债市波动性影响。
在欧洲央行政策会议后，德拉吉在记者会上表示，欧洲央行不会对欧元区公债收益率近期急升而调整货币政策。
他的言论带动欧元全线攀升，和德债收益率一起上扬，因欧洲央行将不会采取行动，限制欧元上涨和欧元区公债收益率攀升，令投资者放心。
在德拉吉的记者会后，欧元兑美元 上涨至0.7350英镑，为5月8日来最高，将自周二开始的涨幅扩大至2.5%，而10年期德债收益率飙升至七个月高位0.88%。
“英镑跟随德债走势，”法国兴业银行宏观策略师Kit Juckes说。
“德拉吉没有表示，央行将对欧元区债市作回应，没有重申之前欧洲央行执委科尔的言论；我认为，欧洲央行记者会的立场非常中性，这中性立场推动(欧元)延续昨日的涨势。”
英镑兑美元 也下跌，报1.5335美元，但跌幅仅为0.1%，受美元/欧元不断走弱推动。
稍早，英镑兑美元跌至1.5252美元低位，此前Markit/CIPS英国5月服务业采购经理人指数(PMI)降至56.5，远低于预期的59.2，直指第二季整体经济增长迟滞。
“这个跌幅有点令人意外，英镑对此有所反应，”BMO欧洲外汇策略部门主管Stephen Gallo称。
英国央行周三召开两天利率会议，但预期央行的消息将不会影响市场。投资者预料，英国央行会等到明年稍晚才会升息。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。