欧洲汇市：英镑/欧元下跌，因欧洲央行称其货币政策不受债市波动性影响

路透伦敦6月3日 - 英镑兑欧元周三挫跌超过1%，触及逾三周最低水平，此前欧洲央行总裁德拉吉称，央行的货币政策不受债市波动性影响。

在欧洲央行政策会议后，德拉吉在记者会上表示，欧洲央行不会对欧元区公债收益率近期急升而调整货币政策。

他的言论带动欧元全线攀升，和德债收益率一起上扬，因欧洲央行将不会采取行动，限制欧元上涨和欧元区公债收益率攀升，令投资者放心。

在德拉吉的记者会后，欧元兑美元 上涨至0.7350英镑，为5月8日来最高，将自周二开始的涨幅扩大至2.5%，而10年期德债收益率飙升至七个月高位0.88%。

“英镑跟随德债走势，”法国兴业银行宏观策略师Kit Juckes说。

“德拉吉没有表示，央行将对欧元区债市作回应，没有重申之前欧洲央行执委科尔的言论；我认为，欧洲央行记者会的立场非常中性，这中性立场推动(欧元)延续昨日的涨势。”

英镑兑美元 也下跌，报1.5335美元，但跌幅仅为0.1%，受美元/欧元不断走弱推动。

稍早，英镑兑美元跌至1.5252美元低位，此前Markit/CIPS英国5月服务业采购经理人指数(PMI)降至56.5，远低于预期的59.2，直指第二季整体经济增长迟滞。

“这个跌幅有点令人意外，英镑对此有所反应，”BMO欧洲外汇策略部门主管Stephen Gallo称。