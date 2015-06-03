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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 01:00 BJT

金属期市：美元扭转走势令基本金属反弹，期镍因库存触及纪录高位而下挫

* 镍库存升至纪录新高

* 美元扭转走势，在欧洲央行会议后下跌

路透伦敦6月3日 - 多数基本金属周三反弹，此前美元下滑和期权到期，但期镍下跌，因库存触及纪录新高。

美元在伦敦下午扭转走势，兑欧元触及逾两周最低水，此前欧洲央行公布维持货币政策不变。

美元在欧洲早盘交易中走高，令伦敦金属交易所(LME)金属价格承压。

“今日影响金属价格的主要因素是美元在欧洲央行会议后走弱，”一交易商表示。

LME三个月期铝 收涨0.8%，报每吨1,753美元，期锌 上涨0.6%，报2,170美元。

期铜 收低0.5%，报每吨6,011美元，从日内低位5,998美元反弹，日低距离周一触及的六周低位不远。

“价格仍基本是区间内交投，市场缺乏明显方向，”法国兴业银行金属研究部门主管Robin Bhar说。

期镍下跌，此前交易所镍库存增加至纪录高位470,118吨，今年迄今上升13%。

不过，美元扭转走势，扶助期镍 缩减跌幅。期镍收低0.4%，报每吨13,000美元，从日内低位12,895美元反弹。

金属受到中国数据支撑。汇丰（HSBC）/Markit周三联合公布，中国5月服务业采购经理人指数(PMI)升至53.5，高于上月的52.9，且为2014年9月以来最高。

期铅 收涨1.3%，报每吨1,952美元，期锡 上涨0.5%，报15,600美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)

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