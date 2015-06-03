金属期市：美元扭转走势令基本金属反弹，期镍因库存触及纪录高位而下挫

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 镍库存升至纪录新高
* 美元扭转走势，在欧洲央行会议后下跌
路透伦敦6月3日 - 多数基本金属周三反弹，此前美元下滑和期权到期，但期镍下跌，因库存触及纪录新高。
美元在伦敦下午扭转走势，兑欧元触及逾两周最低水，此前欧洲央行公布维持货币政策不变。
美元在欧洲早盘交易中走高，令伦敦金属交易所(LME)金属价格承压。
“今日影响金属价格的主要因素是美元在欧洲央行会议后走弱，”一交易商表示。
LME三个月期铝 收涨0.8%，报每吨1,753美元，期锌 上涨0.6%，报2,170美元。
期铜 收低0.5%，报每吨6,011美元，从日内低位5,998美元反弹，日低距离周一触及的六周低位不远。
“价格仍基本是区间内交投，市场缺乏明显方向，”法国兴业银行金属研究部门主管Robin Bhar说。
期镍下跌，此前交易所镍库存增加至纪录高位470,118吨，今年迄今上升13%。
不过，美元扭转走势，扶助期镍 缩减跌幅。期镍收低0.4%，报每吨13,000美元，从日内低位12,895美元反弹。
金属受到中国数据支撑。汇丰（HSBC）/Markit周三联合公布，中国5月服务业采购经理人指数(PMI)升至53.5，高于上月的52.9，且为2014年9月以来最高。
期铅 收涨1.3%，报每吨1,952美元，期锡 上涨0.5%，报15,600美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
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