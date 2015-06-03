纽约期市：原糖因供应充足而下跌，纽约可可续涨

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透纽约/伦敦6月3日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三在五个交易日内首次下跌，因全球库存充足和展期活动而承压，纽约可可继续升向七个月高位，美元下跌提供了支撑。
阿拉比卡咖啡期货在交投震荡中上涨，罗布斯塔咖啡期货连续第五天上涨。美国软商品市场交投活跃，交易商表示，因主要基金将在周五开始展期。
糖市方面，泰国和印度糖供应充足，拖累期糖下跌。
“很多泰国糖供应需要在未来几周被消化，”荷兰合作银行商品分析师Tracey Allen说。
7月原糖期货 收低0.27美分，或2.2%，报每磅12.05美分，这扶助令7月/10月合约贴水走宽至0.35美分，周二贴水0.26美分，为2014年7月来最低。
原糖期货未平仓合约在过去一个月攀升近130,000口，在周二升至912,450口，为4月10日来最高。
法国兴业银行在报告中称，“在泰国和印度甘蔗收成多于预期，”该行预料2014/15年全球糖供应过剩273万吨，之前预估为供应短缺47万吨，预料2015/16年供应缺口为135万吨，之前预估为供应短缺525万吨。
8月白糖期货 收低4.90美元，或1.4%，报每吨350.10美元。
纽约7月可可期货 收涨13美元，或0.4%，报每吨3,125美元，升向5月21日触及的七个月高位3,181美元。7月/9月可可期货溢价CCN5-U5从周二的3美元收窄至1美元，为去年11月来最小。
伦敦7月可可期货 收高2英镑，或0.1%，报每吨2,113英镑。
7月阿拉比卡咖啡期货 收高1.6美分，或1.2%，报每磅1.343美元。7月罗布斯塔咖啡期货 持平在每吨1,723美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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