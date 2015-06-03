纽约期市：原糖因供应充足而下跌，纽约可可续涨

路透纽约/伦敦6月3日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三在五个交易日内首次下跌，因全球库存充足和展期活动而承压，纽约可可继续升向七个月高位，美元下跌提供了支撑。

阿拉比卡咖啡期货在交投震荡中上涨，罗布斯塔咖啡期货连续第五天上涨。美国软商品市场交投活跃，交易商表示，因主要基金将在周五开始展期。

糖市方面，泰国和印度糖供应充足，拖累期糖下跌。

“很多泰国糖供应需要在未来几周被消化，”荷兰合作银行商品分析师Tracey Allen说。

7月原糖期货 收低0.27美分，或2.2%，报每磅12.05美分，这扶助令7月/10月合约贴水走宽至0.35美分，周二贴水0.26美分，为2014年7月来最低。

原糖期货未平仓合约在过去一个月攀升近130,000口，在周二升至912,450口，为4月10日来最高。

法国兴业银行在报告中称，“在泰国和印度甘蔗收成多于预期，”该行预料2014/15年全球糖供应过剩273万吨，之前预估为供应短缺47万吨，预料2015/16年供应缺口为135万吨，之前预估为供应短缺525万吨。

8月白糖期货 收低4.90美元，或1.4%，报每吨350.10美元。

纽约7月可可期货 收涨13美元，或0.4%，报每吨3,125美元，升向5月21日触及的七个月高位3,181美元。7月/9月可可期货溢价CCN5-U5从周二的3美元收窄至1美元，为去年11月来最小。

伦敦7月可可期货 收高2英镑，或0.1%，报每吨2,113英镑。

7月阿拉比卡咖啡期货 收高1.6美分，或1.2%，报每磅1.343美元。7月罗布斯塔咖啡期货 持平在每吨1,723美元。(完)

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