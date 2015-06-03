纽约期市：ICE期棉反弹，因技术性买盘和美元下跌

路透纽约6月3日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三跳涨，抹去之前三个交易日录得的跌幅，因技术图表显示棉价下行结束。

“今早是时候市场作某类型的补偿反应，”Logic Advisors in Sonoma的合作伙伴Ron Lawson说。

尽管美元昨日大幅下跌，但期棉价格没有上涨。美元兑一篮子货币 周三走低。

Lawson说，周二棉花开盘价和收盘价基本一样，即“十字星”形态，可能暗示近期跌势结束，市场将逆转。

ICE-7月期棉 收升1.64美分，或2.6%，收报每磅65.24美分。盘中交易区间为63.44-65.39美分。

12月合约较7月合约溢价下跌至0.04美分，昨日为0.46美分。

期货市场总成交量增加9,454口，至33,639口。数据显示，上一交易日，未平仓合约减少833口，至187,675口。

美元指数 下跌0.39%。汤森路透CoreCommodity CRB指数 下滑0.99%。(完)

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