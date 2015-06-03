纽约期市：ICE期棉反弹，因技术性买盘和美元下跌

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透纽约6月3日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三跳涨，抹去之前三个交易日录得的跌幅，因技术图表显示棉价下行结束。
“今早是时候市场作某类型的补偿反应，”Logic Advisors in Sonoma的合作伙伴Ron Lawson说。
尽管美元昨日大幅下跌，但期棉价格没有上涨。美元兑一篮子货币 周三走低。
Lawson说，周二棉花开盘价和收盘价基本一样，即“十字星”形态，可能暗示近期跌势结束，市场将逆转。
ICE-7月期棉 收升1.64美分，或2.6%，收报每磅65.24美分。盘中交易区间为63.44-65.39美分。
12月合约较7月合约溢价下跌至0.04美分，昨日为0.46美分。
期货市场总成交量增加9,454口，至33,639口。数据显示，上一交易日，未平仓合约减少833口，至187,675口。
美元指数 下跌0.39%。汤森路透CoreCommodity CRB指数 下滑0.99%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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