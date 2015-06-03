美国股市：收高，公债收益率攀升提振金融股

* 希腊债权人暗示愿意作出妥协

* 美国公债收益率上升提振金融股表现，但拖累公共事业股

* C.H. Robinson提振运输股

* 道指上涨0.4%，标普500指数升0.2%，Nasdaq指数涨0.5%

路透6月3日 - 美国股市周三上涨，受助于对希腊接近达成协议的乐观情绪，以及公债收益率进一步上涨，提振金融股表现。

标普金融指数 攀升0.7%，升幅居前，因指标美国公债收益率跳升至七个月高位，延续近期涨势。

尽管希腊称可能不会偿还本周到期的国际货币基金组织(IMF)贷款，但希腊债权人暗示准备作出妥协，以避免希腊违约，这进一步加强了市场的乐观基调。

“公债收益率上涨对所有金融股都是利大于弊。固定收益产品的收益率上升转化利率上涨，这将提高金融企业的净息差，”Wedbush Securities股票交易部门董事总经理Michael James说。

经济数据巩固了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在今年稍晚升息的观点。这些数据包括，4月美国贸易逆差收窄，因进口减少，以及5月民间就业人数增加。

道琼工业指数 收涨64.33点，或0.36%，收报18,076.27点；标准普尔500指数 攀升4.47点，或0.21%，收报2,114.07点；Nasdaq指数 上升22.707点，或0.45%，收报5,099.231点。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，4月初至5月底，美国经济活动扩张，且预计经济将在石油和天然气投资持续减少的大背景下继续以“温和”至“适度”的步伐增长。

非必需消费品指数 上升0.7%。

美国10年期公债收益率在三日内上升了大约28个基点，为约过去两年同期的最大升幅。公债收益率上升提振金融股表现，但拖累公用事业指数 连跌第二日。公用事业指数下挫1.4%。

物流公司C.H. Robinson 跳涨5.5%，报64.62美元，是百分比升幅最大的标普500指数成份股。该股也提振道琼运输指数 上涨1.2%，在上周接近修正区域后反弹。

汉堡连锁店温蒂 劲升3.3%，报11.47美元，此前公司公布14亿美元股票回购计划。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约60亿股，低于过去五日日成交均值62亿股。

纽约证交所上涨股与下跌股分别为1,548和1,503家，比率为1.03:1；Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为1,908和863家，比率为2.21:1。

有11只标普500指数成份股触及52周新高，四只触及新低；有151只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，21只触及新低。(完)