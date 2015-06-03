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市场报道 | 2015年 6月 4日 星期四 05:20 BJT

加拿大股市：收涨，金融股攀升抵销能源股下跌的影响

路透多伦多6月3日 - 加拿大主要股指周三收升，金融股攀升扶助抵销能源股下跌的影响。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 上扬49.94点，或0.33%，报15,154.68点。10大类股中有八种收高。

原油价格下跌，因担心供应不断上升，拖累能源股下挫1%。

“我们不看好能源股，”Maison Placements Canada总裁John Ing说，“油股曾经有死猫式反弹，但基本面仍然疲弱。”

他补充说，原油供应力道将令油价保持在低位。

金融股上涨1.1%。加拿大皇家银行 上涨1.4%，多伦多道明银行 上扬1%。(完)

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