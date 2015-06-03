加拿大股市：收涨，金融股攀升抵销能源股下跌的影响

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透多伦多6月3日 - 加拿大主要股指周三收升，金融股攀升扶助抵销能源股下跌的影响。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 上扬49.94点，或0.33%，报15,154.68点。10大类股中有八种收高。
原油价格下跌，因担心供应不断上升，拖累能源股下挫1%。
“我们不看好能源股，”Maison Placements Canada总裁John Ing说，“油股曾经有死猫式反弹，但基本面仍然疲弱。”
他补充说，原油供应力道将令油价保持在低位。
金融股上涨1.1%。加拿大皇家银行 上涨1.4%，多伦多道明银行 上扬1%。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。