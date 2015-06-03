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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 06:28 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月3日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 90.79 +0.28 +0.31 1764816

京东 34.77 -0.03 -0.09 8312875

新浪 52.57 +1.96 +3.87 4697021

搜狐 67.60 +0.66 +0.99 519027

网易 144.14 -0.29 -0.20 709117

百度 203.88 +0.52 +0.26 2891022

台湾

台湾积体电路 23.66 -0.01 -0.04 2263895

联电 2.22 +0.02 +0.91 280789

日月光 6.86 -0.10 -1.44 287768

硅品精密 7.79 -0.10 -1.27 513293

和信超媒体 0.73 +0.03 +4.32 65093

友达 5.31 +0.00 +0.00 172091

中华电信 31.56 -0.04 -0.13 35059

台湾国际航电 46.04 +0.46 +1.01 1552554

香港

中国移动 66.57 +0.70 +1.06 219090

中国联通 17.26 +0.04 +0.23 82171

中国电信 67.64 +0.58 +0.86 15452

中芯国际 5.53 -0.11 -1.95 7281

电讯盈科 6.28 +0.15 +2.45 3651

(完)

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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