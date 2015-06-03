《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月3日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 90.79 +0.28 +0.31 1764816
京东 34.77 -0.03 -0.09 8312875
新浪 52.57 +1.96 +3.87 4697021
搜狐 67.60 +0.66 +0.99 519027
网易 144.14 -0.29 -0.20 709117
百度 203.88 +0.52 +0.26 2891022
台湾
台湾积体电路 23.66 -0.01 -0.04 2263895
联电 2.22 +0.02 +0.91 280789
日月光 6.86 -0.10 -1.44 287768
硅品精密 7.79 -0.10 -1.27 513293
和信超媒体 0.73 +0.03 +4.32 65093
友达 5.31 +0.00 +0.00 172091
中华电信 31.56 -0.04 -0.13 35059
台湾国际航电 46.04 +0.46 +1.01 1552554
香港
中国移动 66.57 +0.70 +1.06 219090
中国联通 17.26 +0.04 +0.23 82171
中国电信 67.64 +0.58 +0.86 15452
中芯国际 5.53 -0.11 -1.95 7281
电讯盈科 6.28 +0.15 +2.45 3651
(完)
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