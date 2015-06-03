日韩经济指标预测--6月4日-6月11日****

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月1日当周 6月3日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 -- +0.8% (较上年同期) -- +2.4% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 买超9,118 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买超5,612 6月4日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 5月 -- 12,501 6月5日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 4月 -- -1.2 领先指标(较前月) -- +0.8 6月8日当周 6月7日(日) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 5月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 4月 -- 盈余27,953 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第一季修正值 -- +2.4% GDP(较前季) -- +0.6% GDP资本支出(较前季) -- +0.4% GDP民间消费(较前季) -- +0.4% GDP外部需求(较前季) -- -0.2% 6月8日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 5月 -- 53.6 6月9日(二) 0500 日本消费者信心指数 5月 -- 41.5 2300 韩国失业率 5月 -- 3.7% 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 5月 -- +0.1% (较上年同期) -- -2.1% 2350 日本机械订单(较前月) 4月 -- +2.9% (较上年同期) -- +2.6% 6月10日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 6月 -- +9.0% 2350 日本大型制造业景气判断指数 第二季 -- 正2.4 6月11日(四) -- 韩国央行利率决议 6月 -- 1.75% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 5月 -- -6.1% 进口物价(较上年同期) -- -17.1% (完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。