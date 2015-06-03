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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 06:22 BJT

****澳新经济指标预测--6月4日-6月11日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值     前值     
    
    6月1日当周
    
    6月4日(四)
    0130 澳洲零售销售(较前月)                         4月       +0.4%      +0.3%
    0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                4月    逆差22.5  逆差13.22
             商品/服务进口(较前月)                                --       -2.0%
             商品/服务出口(较前月)                                --       -2.0%
    
    6月4-5日
    2330 澳洲AIG建筑业指数                            5月         --          47
    
    6月8日当周
    
    6月8日(一)
    2245 新西兰制造业销售                           第一季        --       +0.9%
    
    6月9日(二)
    0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                5月         --       正4.0
                          企业信心指数                            --         正3
    0130 澳洲ANZ报纸招聘广告                          5月         --       -2.5%
                网上招聘广告                                      --       +2.4%
    0130 澳洲房屋融资                                 4月         --       +1.6%
             投资性房屋融资                                       --       +6.4%
    
    6月10日(三) 
    0030 澳洲消费者信心指数                           6月         --       +6.4%
    2100 新西兰央行利率决定                            --       3.50%      3.50%                
                    
    2245 新西兰电子卡零售销售(较前月)                 5月         --       -0.7%
                             (较上年同期)                         --       +3.9%
    
    6月11日(四)
    0130 澳洲就业人口(千人)                           5月         --     减少2.9
             全职就业人口(千人)                                   --    减少21.9
             就业参与率                                           --       64.8%
             失业率                                               --        6.2%
     --  新西兰制造业采购经理人指数(PMI)              5月         --        51.8
    2245 新西兰食品价格指数                           5月         --       -0.3%(完)

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