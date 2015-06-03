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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 07:43 BJT

金砖国家：6月3日股汇市收盘纵览

路透6月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月3日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 跌0.4%或4.04点，报995.83点。

中国股市：沪综指近收平，新股申购加剧短线获利回吐压力

中国汇市：人民币收盘微涨交投极清淡，短期仍无方向料维持区间波动

香港股市：恒指收高，受能源和地产股带动

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巴西股市：指标Bovespa指数 收跌1.32%，报53,522.90点。

　　巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.1326/47，上日收报3.1339/46。

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南非股市：小跌，投资者在石油输出国组织(OPEC)会议召开前调整头寸，打压7月布兰特原油期货走低，从而拖累石化企业Sasol领跌。指标Top-40指数 收跌0.63%，至46,083.96点。大盘综合指数 跌0.64%，报51,850.67点。

南非汇市：兰特兑美元下滑，因南非经济疲弱及美国就业数据强劲

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印度股市：连续第二天下挫，因雨季降雨料小于预期，引发对印度央行今年不会进一步降息的猜测，印度国家银行(SBI)等银行股因而大跌。指标BSE指数 跌1.3%，报26,837.20点，为5月7日以来最低收位。NSE指数 跌1.2%，报8,135.10点，为5月12日以来最低收位。

印度汇市：卢比兑美元 收低，报63.8950/9050，因降息预期消退拖累股市下跌；上日收报63.82/83。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌2.69%，报947.280点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌2.32%，报517.77点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌2.88%，至54.300卢布。卢布兑欧元 跌3.66%，至61.151卢布。(完) (整理 许娜；审校 李爽)

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