EIA库存周报：美国上周原油库存下降，尽管炼厂产能利用率小幅下滑

路透纽约6月3日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，尽管炼厂活动放缓，但美国上周原油库存仍连续第五周下降。

EIA称，5月29日止当周，美国原油库存 下降195万桶至4.774亿桶。分析师原先预期为减少170万桶。俄克拉荷马州库欣的原油库存 下降98.3万桶。

EIA的这份报告与周二美国石油协会(API)公布的行业数据并不一致。API公布，截至5月29日当周，美国原油库存增加180万桶，至4.798亿桶。

EIA报告公布后，原油期货先是从跌势中小幅回升，但在周五石油输出国组织(OPEC)会议前油价依然承压。市场预计OPEC将维持产量目标不变。

“上周美国原油库存下降近200万桶不假，但是在前几个月油价暴跌期间，库存增加了1,000万桶，所以从这个角度来看，油市供应仍远远超过了需求，”Tradition Energy资深分析师Gene McGillian称。

EIA数据显示，炼厂原油日加工量 下降4.3万桶，炼厂产能利用率 下降0.4个百分点，至93.2%。汽油库存 下降33.4万桶，路透调查中的分析师预计为增加52.9万桶。

数据还显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加380万桶。分析师此前预期为增加110万桶。

“原油库存进一步下滑及较高的炼厂产能利用率(尽管有小幅下滑)，使得报告整体偏向利好，”Again Capital LLC合伙人John Kilduff称。

“强劲的炼厂需求和汽油需求是报告中的关键因素，使得结论利多，”Kilduff还表示。

过去四周油品总需求平均为1,994万桶/日，较上年同期高出4.3%。