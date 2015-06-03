EIA库存周报：美国上周原油库存下降，尽管炼厂产能利用率小幅下滑

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透纽约6月3日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，尽管炼厂活动放缓，但美国上周原油库存仍连续第五周下降。
EIA称，5月29日止当周，美国原油库存 下降195万桶至4.774亿桶。分析师原先预期为减少170万桶。俄克拉荷马州库欣的原油库存 下降98.3万桶。
EIA的这份报告与周二美国石油协会(API)公布的行业数据并不一致。API公布，截至5月29日当周，美国原油库存增加180万桶，至4.798亿桶。
EIA报告公布后，原油期货先是从跌势中小幅回升，但在周五石油输出国组织(OPEC)会议前油价依然承压。市场预计OPEC将维持产量目标不变。
“上周美国原油库存下降近200万桶不假，但是在前几个月油价暴跌期间，库存增加了1,000万桶，所以从这个角度来看，油市供应仍远远超过了需求，”Tradition Energy资深分析师Gene McGillian称。
EIA数据显示，炼厂原油日加工量 下降4.3万桶，炼厂产能利用率 下降0.4个百分点，至93.2%。汽油库存 下降33.4万桶，路透调查中的分析师预计为增加52.9万桶。
数据还显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加380万桶。分析师此前预期为增加110万桶。
“原油库存进一步下滑及较高的炼厂产能利用率(尽管有小幅下滑)，使得报告整体偏向利好，”Again Capital LLC合伙人John Kilduff称。
“强劲的炼厂需求和汽油需求是报告中的关键因素，使得结论利多，”Kilduff还表示。
过去四周油品总需求平均为1,994万桶/日，较上年同期高出4.3%。
上周美国原油日进口量 增加67.7万桶，至693万桶。(完) (编译 刘秀红；审校 许娜)
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