美国贸易：美国钢企指控中台韩等倾销钢品，或导致课征相关进口税

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透芝加哥/华盛顿6月3日 - 美国钢铁企业周三向美国政府投诉，指控从中国、印度、意大利、韩国和台湾进口的耐蚀钢价格太便宜。这最后可能导致美国对来自这些地方的钢品课征相关进口关税。
美国钢铁业者指控，这五地钢铁商受惠于范围广泛补贴；但美国厂商并未享有这样的补贴。他们指出了中国的48项不同补贴计划，印度88项，意大利12项、韩国43项，以及台湾的22项。
美国钢铁生产商声称，倾销差额从印度耐蚀钢的略高于70%，到来自中国和意大利钢品的逾120%不等。
这项诉愿由美国钢铁公司(United States Steel) 、Nucor, Steel Dynamics、安赛乐米塔尔美国公司、AK Steel 和California Steel Industries，向美国商务部及美国国际贸易委员会(ITC)提出。
美国从这五个国家和地方进口的耐蚀钢数量，从2012年的150万吨激增85%至2014年的275万吨。
美国钢企表示，其各自政府对生产商提供大幅补贴，使得自这些国家和地方进口的钢品，对美国国内钢铁业造成实质损害。
判定美国钢铁生产商是否因而受到伤害的调查过程，可能得达一年。(完) (编译 张若琪 审校 孙茉莉)
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透北京1月23日 - 中国国家发展改革委员会网站周日刊登高尔夫球场清理整治结果称，目前清理整治及全面核查工作已经完成，取缔、退出、撤销、整改等清理整治任务已基本落实到位；全国共有高尔夫球场683个，其中111个球场被责令取缔，18个球场被责令退出，47个球场被责令撤销。
美国总统特朗普虽并未如竞选时放言般，在第一天就对中国经贸动刀，惟中国无疑是其主要矛头；而北京趁美国转采单边主义而抢占国际话语权，虽理当如此，但恐令中美对立更剧。