美国与加拿大经济指标预测--6月4日-6月11日****

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
6月1日当周
6月4日(四)
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(千人) 5月 -- 61.582
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月30日当周 27.9 28.2
四周均值(万人) -- 27.150
续请失业金人数(万人) 5月23日当周 220.8 222.2
1230 美国劳工成本 第一季修正值 +5.9% +5.0%
非农生产率环比年率 -2.9% -1.9%
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 5月 -- 55.7
经季节调整的PMI 55.5 58.2
6月5日(五)
1230 加拿大就业人口变动(万人) 5月 增1 减1.97
失业率 6.8% 6.8%
全职就业人数(万人) -- 增4.69
兼职就业人数(万人) -- 减6.65
就业参与率 65.80% 65.80%
劳动生产率(较上季) 第一季 -- -0.1%
1230 美国非农就业岗位(万个) 5月 增22.5 增22.3
民间就业岗位(万个) 增22.0 增21.3
制造业就业岗位(万个) 增0.5 增0.1
政府部门就业岗位(万个) -- 增1
失业率 5.4% 5.4%
平均时薪(较前月) +0.2% +0.1%
每周平均工时 34.5 34.5
劳动力就业参与率 -- 62.8%
1900 美国消费者信贷(亿美元) 4月 增167.0 增205.2
6月8日当周
6月8日(一)
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 5月 -- 18.18
1400 美国就业趋势指标 6月 -- 128.2
6月9日(二)
1300 美国NFIB小企业信心指数 5月 -- 96.90
1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 4月 -- 499.4
1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 4月 +0.1% +0.1%
趸售销售(较前月) -- -0.2%
6月10日(三)
1800 美国联邦预算(亿美元) 5月 -- 盈余1,570
6月11日(四)
1230 美国进口物价(较前月) 5月 +0.7% -0.3%
出口物价(较前月) 持平 -0.7%
1230 美国零售销售(较前月) 5月 +0.9% 持平
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.6% +0.1%
1230 加拿大产能利用率 第一季 -- 83.6%
1230 加拿大新屋价格指数 4月 -- 持平
1400 美国企业库存(较前月) 4月 +0.2% +0.1%(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 王颖；审校 孙茉莉)
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