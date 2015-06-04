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市场报道 | 2015年 6月 4日 星期四 08:14 BJT

****欧洲经济指标预测--6月4日-6月11日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段    预估值     前值
        
    6月1日当周

    6月4日(四)
    0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率      第一季       --     10.40%
    0700 英国Halifax房价指数(较前月)                   5月      +0.3%      +1.6%
             截至5月的三个月房价指数(较上年同期)                +8.5%      +8.5%
    1100 英国央行利率决定                              6月       0.5%       0.5%
                 量化宽松规模(亿英镑)                              --      3,750
    
    6月5日(五)
    0600 德国工业订单(较前月)                          4月      +0.5%      +0.9%
    0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元)                4月         --     逆差46
              进口(亿欧元)                                         --     421.70
              出口(亿欧元)                                         --     376.00
    
    6月8日当周
    
    6月8日(一)
    0600 德国工业生产(较前月)                          4月         --      -0.5%
    0600 德国经季节调整出口(较前月)                    4月         --     +1.20%
             经季节调整进口(较前月)                                --      +2.4%
             经季节调整贸易收支(亿欧元)                            --    顺差193
    0830 欧元区Sentix投资者信心指数                    6月         --     正19.6
    2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期)   5月         --      -2.4%
    
    6月9日(二)
    0545 瑞士失业率(未经季节调整)                      5月         --       3.3%
                     (经季节调整)                                  --       3.3%
    0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元)                  4月         --  赤字262.9
    0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)               5月         --      -0.2%
                                (较上年同期)                       --      -1.1%
    0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)              4月         --  逆差31.63
              全球商品贸易收支(亿英镑)                             --  逆差101.2
    0900 欧元区国内生产总值(GDP)(较前季)        第一季修正值    +0.4%      +0.4%
                  (较上年同期)                                  +1.0%      +1.0%
    
    6月10日(三)
    0645 法国工业生产(较前月)                          4月         --      -0.3%
    0830 英国工业生产(较前月)                          4月         --      +0.5%
                     (较上年同期)                                  --      +0.7%
             制造业产出(较前月)                                    --      +0.4%
                       (较上年同期)                                --      +1.1%
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值              5月         --       正33
    
    6月11日(四)
    0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)       5月终值        --      +0.1%
                                (较上年同期)                       --      +0.1%
    0530 法国非农就业岗位(较前季)               第一季修正值       --      -0.1%
    0645 法国经常帐(亿欧元)                            4月         --     赤字15(完)

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