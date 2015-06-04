欧洲经济指标预测--6月4日-6月11日****

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月1日当周 6月4日(四) 0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第一季 -- 10.40% 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 5月 +0.3% +1.6% 截至5月的三个月房价指数(较上年同期) +8.5% +8.5% 1100 英国央行利率决定 6月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 6月5日(五) 0600 德国工业订单(较前月) 4月 +0.5% +0.9% 0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 4月 -- 逆差46 进口(亿欧元) -- 421.70 出口(亿欧元) -- 376.00 6月8日当周 6月8日(一) 0600 德国工业生产(较前月) 4月 -- -0.5% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 4月 -- +1.20% 经季节调整进口(较前月) -- +2.4% 经季节调整贸易收支(亿欧元) -- 顺差193 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 6月 -- 正19.6 2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 5月 -- -2.4% 6月9日(二) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 5月 -- 3.3% (经季节调整) -- 3.3% 0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 4月 -- 赤字262.9 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 -- -0.2% (较上年同期) -- -1.1% 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 4月 -- 逆差31.63 全球商品贸易收支(亿英镑) -- 逆差101.2 0900 欧元区国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 +0.4% +0.4% (较上年同期) +1.0% +1.0% 6月10日(三) 0645 法国工业生产(较前月) 4月 -- -0.3% 0830 英国工业生产(较前月) 4月 -- +0.5% (较上年同期) -- +0.7% 制造业产出(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- +1.1% 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 5月 -- 正33 6月11日(四) 0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.1% 0530 法国非农就业岗位(较前季) 第一季修正值 -- -0.1% 0645 法国经常帐(亿欧元) 4月 -- 赤字15(完)
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
美国经济数据强，估计加息步伐加快，港股昨续回吐，恒指 收报22,885点，跌0.7%；国指 收报9,715点，跌0.8%，大市成交额560.6亿港元。