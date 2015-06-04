欧洲经济指标预测--6月4日-6月11日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月1日当周 6月4日(四) 0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第一季 -- 10.40% 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 5月 +0.3% +1.6% 截至5月的三个月房价指数(较上年同期) +8.5% +8.5% 1100 英国央行利率决定 6月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 6月5日(五) 0600 德国工业订单(较前月) 4月 +0.5% +0.9% 0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 4月 -- 逆差46 进口(亿欧元) -- 421.70 出口(亿欧元) -- 376.00 6月8日当周 6月8日(一) 0600 德国工业生产(较前月) 4月 -- -0.5% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 4月 -- +1.20% 经季节调整进口(较前月) -- +2.4% 经季节调整贸易收支(亿欧元) -- 顺差193 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 6月 -- 正19.6 2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 5月 -- -2.4% 6月9日(二) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 5月 -- 3.3% (经季节调整) -- 3.3% 0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 4月 -- 赤字262.9 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 -- -0.2% (较上年同期) -- -1.1% 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 4月 -- 逆差31.63 全球商品贸易收支(亿英镑) -- 逆差101.2 0900 欧元区国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 +0.4% +0.4% (较上年同期) +1.0% +1.0% 6月10日(三) 0645 法国工业生产(较前月) 4月 -- -0.3% 0830 英国工业生产(较前月) 4月 -- +0.5% (较上年同期) -- +0.7% 制造业产出(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- +1.1% 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 5月 -- 正33 6月11日(四) 0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.1% 0530 法国非农就业岗位(较前季) 第一季修正值 -- -0.1% 0645 法国经常帐(亿欧元) 4月 -- 赤字15(完)