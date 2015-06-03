《中国重要政经日程》--6月4日

==========================近期重要政经日程==========================

6/5（周五）

*--中国财政部部长助理戴柏华9:00做客中国政府网谈收费清理改革

6/6（周六）

*--中国科学院中国现代化研究中心上午9:00在中国科学院文献情报中心一楼多功能厅举办“《中国现代化报告2015》专家座谈会”。

6/11（周四）

--远见、飞马旅、宁波国家高新区将于宁波举行“第13届全球华人企业领袖（宁波）峰会”，本届峰会主题为：产业与互联网+的新方向。

6/12（周五）

--由正和岛举办的“2015正和岛岛邻大会”将于2015年6月12日-13日在北京举办。

6/25（周四）

--由中国经营报社主办的“2015中国企业竞争力夏季峰会”在北京召开。主题为“新思考·新未来”。

--由第一财经和上海陆家嘴金融贸易区管理委员会共同主办的“2015陆家嘴互联网+投融资峰会暨中国互联网金融最佳商业模式评选”在上海举行。

6/26（周五）

--由《中国企业家》杂志社主办的“2015(第十五届)中国企业未来之星年会”定于6月26日-27日举行。主题为“搅局者”。

--2015陆家嘴论坛将于6月26日-27日在上海举行，主题为“新常态下的金融改革与扩大开放”。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: * 代表新增日程