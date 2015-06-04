《中国报摘》--中国证券报6月4日

《汇市简讯》清淡市况放大美元/日圆下行走势
0048GMT * 市况清淡加剧东京市场的美元/日圆卖盘的影响 * 市况持续清淡，风险仍偏向下跌，但在一定程度上趋稳 * 下跌后再次出现一些日本进口商买盘，与以往一样 * 有关特朗普的担忧强烈，因其经济增长政策未明，且美联储鹰派立 场减弱 * 初步支撑位在113.70-80，之后在113.00前方 * 100小时移动均线切入位114.10、以及小时图一目均衡云区底部水 准114.13提供初步阻力(完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
* 头版头条:
--5月中国A股场外资金继续凶猛入市，新增资金规模达1.46万亿元人民币。其中，从银证转账渠道净流入9,235亿元，通过新发行公、私募基金流入2,975.67亿元，通过“两融”渠道流入2,396.82亿元。值得注意的是，5月银证转账净增加额较4月增加347亿元，创单月转入最高纪录。
* 其他:
--国资委日前发布通知要求，央企要精益管理控成本、压缩开支降费用、加大内部资源整合力度，推动相关子企业整合发展，并加大资本运作力度，推动资产证券化，用好市值管理手段，盘活上市公司资源，实现资产价值最大化。
--发改委等有关单位近日召开社会资本参与重大水利工程建设运营第一批试点工作座谈会，强调要抓紧实质性启动试点工作，推动尽快取得成效，形成可复制、可推广的经验，助推更多PPP(政府和社会资本合作)项目落地。
--比亚迪 最新披露A股非公开发行预案，拟以57.40元/股的价格，非公开发行不超过26,132万股股票，募集资金总额不超过150亿元，拟用于投资铁动力锂离子电池扩产项目、新能源汽车研发项目、补充流动资金及偿还银行借款。
--“互联网+”浪潮之下，四川、上海、湖南、广东、福建、江西、河南等多地都在推进相关工作。从上市公司层面来看，互联网金融、能源互联网等成为多家上市公司“互联网+”尝试的方向。其中，能源互联网近期关注度颇高，多家互联网概念公司昨日走出涨停板行情。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
0048GMT * 市况清淡加剧东京市场的美元/日圆卖盘的影响 * 市况持续清淡，风险仍偏向下跌，但在一定程度上趋稳 * 下跌后再次出现一些日本进口商买盘，与以往一样 * 有关特朗普的担忧强烈，因其经济增长政策未明，且美联储鹰派立 场减弱 * 初步支撑位在113.70-80，之后在113.00前方 * 100小时移动均线切入位114.10、以及小时图一目均衡云区底部水 准114.13提供初步阻力(完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
路透北京1月23日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8615元附近，较上日升值约78点。
路透北京1月23日 - 中国网络科技服务企业--鹏博士电信传媒集团股份公司 周日晚公告称，公司拟定向增发募集资金不超过60亿元人民币，用于“基础网络投资”、“Open-NCloud 全球云网平台”和“新媒体平台运营”项目。公司股票并将于今日复牌。