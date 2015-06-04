中港个股：比亚迪拟增发A股募资至多150亿元，用于新能源汽车研发等

路透上海6月4日 - 中国汽车和电池大厂--比亚迪股份 周四公告称，拟定向增发A股，募集至多150亿元人民币资金，用于新能源汽车研发等项目。

公告显示，本次发行对象为不超过10名的特定投资者，包括基金管理公司、证券公司、信托投资公司等，发行底价为每股57.4元。

募集资金中，有50亿元投向新能源研发项目，60亿元投向铁动力锂离子电池扩产项目，其余用于补充流动资金及偿还银行借款。

公告称，公司现有的动力电池产能无法很好满足未来新能源汽车发展的需求，目前公司已有动力电池产能约1.6Gwh/年。本次募资项目投产后，公司将新增动力电池生产能力6Gwh/年，项目建设期为18个月。

另外，公司已将新能源汽车作为公司未来发展的核心战略方向，本次募集资金投资于双模汽车、纯电动乘用车、纯电动客车、电动专用车及相关基础平台的研发，有利于进一步丰富新能源汽车产品线、提升新能源汽车技术水平，加速于新能源汽车下游各细分市场的全面布局。

比亚迪2月曾公告称，拟向深圳上市公司合力泰 出售柔性线路板、液晶显示屏及模组、摄像头产品业务，总代价最多23亿元，以专注于新能源汽车。