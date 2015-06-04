中港个股：比亚迪拟增发A股募资至多150亿元，用于新能源汽车研发等

《汇市简讯》清淡市况放大美元/日圆下行走势
0048GMT * 市况清淡加剧东京市场的美元/日圆卖盘的影响 * 市况持续清淡，风险仍偏向下跌，但在一定程度上趋稳 * 下跌后再次出现一些日本进口商买盘，与以往一样 * 有关特朗普的担忧强烈，因其经济增长政策未明，且美联储鹰派立 场减弱 * 初步支撑位在113.70-80，之后在113.00前方 * 100小时移动均线切入位114.10、以及小时图一目均衡云区底部水 准114.13提供初步阻力(完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
路透上海6月4日 - 中国汽车和电池大厂--比亚迪股份 周四公告称，拟定向增发A股，募集至多150亿元人民币资金，用于新能源汽车研发等项目。
公告显示，本次发行对象为不超过10名的特定投资者，包括基金管理公司、证券公司、信托投资公司等，发行底价为每股57.4元。
募集资金中，有50亿元投向新能源研发项目，60亿元投向铁动力锂离子电池扩产项目，其余用于补充流动资金及偿还银行借款。
公告称，公司现有的动力电池产能无法很好满足未来新能源汽车发展的需求，目前公司已有动力电池产能约1.6Gwh/年。本次募资项目投产后，公司将新增动力电池生产能力6Gwh/年，项目建设期为18个月。
另外，公司已将新能源汽车作为公司未来发展的核心战略方向，本次募集资金投资于双模汽车、纯电动乘用车、纯电动客车、电动专用车及相关基础平台的研发，有利于进一步丰富新能源汽车产品线、提升新能源汽车技术水平，加速于新能源汽车下游各细分市场的全面布局。
比亚迪2月曾公告称，拟向深圳上市公司合力泰 出售柔性线路板、液晶显示屏及模组、摄像头产品业务，总代价最多23亿元，以专注于新能源汽车。
比亚迪A股和H股均自上周一开始停牌，筹划定向增发事宜，其A股上一交易日收报76元。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
0048GMT * 市况清淡加剧东京市场的美元/日圆卖盘的影响 * 市况持续清淡，风险仍偏向下跌，但在一定程度上趋稳 * 下跌后再次出现一些日本进口商买盘，与以往一样 * 有关特朗普的担忧强烈，因其经济增长政策未明，且美联储鹰派立 场减弱 * 初步支撑位在113.70-80，之后在113.00前方 * 100小时移动均线切入位114.10、以及小时图一目均衡云区底部水 准114.13提供初步阻力(完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
路透北京1月23日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8615元附近，较上日升值约78点。
路透北京1月23日 - 中国网络科技服务企业--鹏博士电信传媒集团股份公司 周日晚公告称，公司拟定向增发募集资金不超过60亿元人民币，用于“基础网络投资”、“Open-NCloud 全球云网平台”和“新媒体平台运营”项目。公司股票并将于今日复牌。