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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 08:27 BJT

中港个股：海螺水泥未来五年海外产能目标五千万吨，资本开支百亿美元

路透上海6月4日 - 据中国证券报周四报导，中国大型水泥生产商--安徽海螺水泥 董事长郭文叁近日表示，在“十三五”（2016－2020年）期间，公司将全面布局海外项目，海外产能目标在5,000万吨左右，资本开支100亿美元左右。

郭文叁在周三召开的股东大会上表示，公司在印尼的项目建设已全部完成，在印尼的市场占有率不断提升，“海螺在印尼属于新品牌，市场有一个熟悉的过程，短期内不会把利润放在首位，重点是拓展市场和提升品牌影响力。” 　　他介绍说，在印尼南加海螺一期熟料生产线去年11月投产运行以来，市场开拓进展良好，在加里曼丹所在区域市场占有率已达到50%左右，且在不断提升。南加海螺二期熟料生产线还在建设，投产后整体生产成本将会下降。

据公司2014年年报，今年海螺水泥计划资本性支出约90亿元人民币，将主要用于铜仁海螺等国内项目以及印尼、缅甸等海外项目的建设。今年公司积极推进印尼孔雀港粉磨站、马诺斯、西巴布亚、缅甸皎施等水泥项目建设，以及老挝、柬埔寨等项目的前期工作。

去年底，海螺水泥的熟料产能达2.12亿吨、水泥产能达2.64亿吨。 　　报导指出，在推进海外项目建设的同时，海螺水泥在国内市场的并购计划也逐渐明晰。郭文叁表示，每一轮的经济下行都带来机会。三季度以后，水泥行业将重新崛起，行业结构会越来越好。 　　海螺水泥A股周三收报25.78元，过去一个月累计上涨8.5%。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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