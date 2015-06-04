中港个股：海螺水泥未来五年海外产能目标五千万吨，资本开支百亿美元

郭文叁在周三召开的股东大会上表示，公司在印尼的项目建设已全部完成，在印尼的市场占有率不断提升，“海螺在印尼属于新品牌，市场有一个熟悉的过程，短期内不会把利润放在首位，重点是拓展市场和提升品牌影响力。” 他介绍说，在印尼南加海螺一期熟料生产线去年11月投产运行以来，市场开拓进展良好，在加里曼丹所在区域市场占有率已达到50%左右，且在不断提升。南加海螺二期熟料生产线还在建设，投产后整体生产成本将会下降。