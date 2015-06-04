中港个股：海螺水泥未来五年海外产能目标五千万吨，资本开支百亿美元

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透上海6月4日 - 据中国证券报周四报导，中国大型水泥生产商--安徽海螺水泥 董事长郭文叁近日表示，在“十三五”（2016－2020年）期间，公司将全面布局海外项目，海外产能目标在5,000万吨左右，资本开支100亿美元左右。
郭文叁在周三召开的股东大会上表示，公司在印尼的项目建设已全部完成，在印尼的市场占有率不断提升，“海螺在印尼属于新品牌，市场有一个熟悉的过程，短期内不会把利润放在首位，重点是拓展市场和提升品牌影响力。” 他介绍说，在印尼南加海螺一期熟料生产线去年11月投产运行以来，市场开拓进展良好，在加里曼丹所在区域市场占有率已达到50%左右，且在不断提升。南加海螺二期熟料生产线还在建设，投产后整体生产成本将会下降。
据公司2014年年报，今年海螺水泥计划资本性支出约90亿元人民币，将主要用于铜仁海螺等国内项目以及印尼、缅甸等海外项目的建设。今年公司积极推进印尼孔雀港粉磨站、马诺斯、西巴布亚、缅甸皎施等水泥项目建设，以及老挝、柬埔寨等项目的前期工作。
去年底，海螺水泥的熟料产能达2.12亿吨、水泥产能达2.64亿吨。 报导指出，在推进海外项目建设的同时，海螺水泥在国内市场的并购计划也逐渐明晰。郭文叁表示，每一轮的经济下行都带来机会。三季度以后，水泥行业将重新崛起，行业结构会越来越好。 海螺水泥A股周三收报25.78元，过去一个月累计上涨8.5%。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透北京1月23日 - 中国国家发展改革委员会网站周日刊登高尔夫球场清理整治结果称，目前清理整治及全面核查工作已经完成，取缔、退出、撤销、整改等清理整治任务已基本落实到位；全国共有高尔夫球场683个，其中111个球场被责令取缔，18个球场被责令退出，47个球场被责令撤销。
美国总统特朗普虽并未如竞选时放言般，在第一天就对中国经贸动刀，惟中国无疑是其主要矛头；而北京趁美国转采单边主义而抢占国际话语权，虽理当如此，但恐令中美对立更剧。