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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 08:26 BJT

《全球汇市》欧元随德债收益率升势而上扬，澳元走势取决于数据表现

周二时澳洲央行不愿给出明确的宽松倾向，令澳元空头大失所望。而数据显示第一季经济表现优于预期，则令空头进一步受挫。

澳元兑美元 因此较周一上涨近0.02美元。该汇率最新报0.7774美元，脱离本周的低位0.7598。

如果0130GMT时公布的澳洲零售销售数据较预期为佳，可望为澳元升势再添助力。反之，澳元可能整理近期升势。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1261 1.1274 -0.12 -6.91 1.2097

美元/日圆 124.35 124.24 +0.09 +3.90 119.68

欧元/日圆 140.03 140.02 +0.01 -3.28 144.78

美元/瑞郎 0.9345 0.9335 +0.11 -6.00 0.9941

英镑/美元 1.5324 1.5336 -0.08 -1.60 1.5573

美元/加元 1.2454 1.2453 +0.01 +7.20 1.1618

澳元/美元 0.7770 0.7784 -0.18 -4.87 0.8168

新西兰元/美元 0.7153 0.7145 +0.11 -8.26 0.7797

澳元/日圆 96.620 96.720 -0.10 -1.16 97.750

新西兰元/日圆 88.950 88.810 +0.16 -4.67 93.310

英镑/日圆 190.55 190.57 -0.01 +2.24 186.38

澳元/新西兰元 1.0858 1.0879 -0.19 +3.72 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 李爽/白云/刘秀红/李婷仪/戴素萍 审校 王丽鑫/孙茉莉/张涛/李爽/郑茵)

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