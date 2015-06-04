更新版 1-巴西央行：升息50基点至逾六年高位，暗示继续升息

(新增分析师评论)

路透巴西利亚6月3日 - 巴西央行周三将指标利率升至逾六年高位，延续紧缩行动并保持升息大门敞开，尽管担心借款成本增加可能加重预期中的经济衰退。

央行货币政策委员会(Copom)一致同意将指标Selic利率上调50个基点到13.75%，升至2009年1月以来的最高水平。这是该行连续第五次升息。之前绝大多数经济分析师和交易员都抱有同样预期。

巴西通胀率处于11年高位，该国央行正在进行全球最大胆的升息行动之一。巴西央行重建了自己在投资者中的信誉，但却可能损害经济。预计巴西经济将陷入25年来最严重的衰退。

巴西央行可能继续升息，以兑现在2016年末以前把通胀率拉回到4.5%的目标区间中点。

央行的利率决策声明与上次会议相比几无任何变动，非常简短，分析师只能自己多加揣测。

“这是正确的决定，是重建政策信誉的又一步，”高盛驻纽约的资深分析师Alberto Ramos表示，“我们相对接近本轮周期的终点，但汇率与经济状况将决定是否需要再升息一或两次。”(完)