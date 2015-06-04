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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 08:23 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月4日

路透香港6月4日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1
美元=7.753港元 )
    
    美国股市周三上涨，道琼工业指数 收涨64.33点，或0.36%，收报18,076.27点，受助于对
希腊接近达成协议的乐观情绪，以及公债收益率进一步上涨，提振金融股表现。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       156.000    1.59      31299            12.095      -0.04
 中国铝业                      14.800    0.41      42830             4.590       1.10
 中国移动                      66.570    1.06     219090           103.223       0.00
 中国人寿                      23.720   -0.13     130934            36.780       0.91
 中石油                       117.900   -0.39      30591             9.141       0.12
 中石化                        87.480   -0.05      26098             6.782       0.18
 汇丰控股                      47.900    0.25    1219198            74.274       0.51
 中电信                        67.640    0.86      15452             5.244       0.66
 中国联通                      17.260    0.23      82171            13.382       0.92
 兖州煤业                       9.510    3.93      72598             7.373       0.04
 华能国际                      54.130   -2.57      19118            10.492      -0.27
 南方航空                      50.440    2.23      13678             7.821       0.79
 东方航空                      38.660    0.42       8192             5.995       0.75
 中芯国际                       5.530   -1.95       7281             0.857      -0.29
 （完）

 (整理　梁慧仪)

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