《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月4日

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透香港6月4日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1 美元=7.753港元 ) 美国股市周三上涨，道琼工业指数 收涨64.33点，或0.36%，收报18,076.27点，受助于对 希腊接近达成协议的乐观情绪，以及公债收益率进一步上涨，提振金融股表现。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 156.000 1.59 31299 12.095 -0.04 中国铝业 14.800 0.41 42830 4.590 1.10 中国移动 66.570 1.06 219090 103.223 0.00 中国人寿 23.720 -0.13 130934 36.780 0.91 中石油 117.900 -0.39 30591 9.141 0.12 中石化 87.480 -0.05 26098 6.782 0.18 汇丰控股 47.900 0.25 1219198 74.274 0.51 中电信 67.640 0.86 15452 5.244 0.66 中国联通 17.260 0.23 82171 13.382 0.92 兖州煤业 9.510 3.93 72598 7.373 0.04 华能国际 54.130 -2.57 19118 10.492 -0.27 南方航空 50.440 2.23 13678 7.821 0.79 东方航空 38.660 0.42 8192 5.995 0.75 中芯国际 5.530 -1.95 7281 0.857 -0.29 （完） (整理 梁慧仪)
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透北京1月23日 - 中国国家发展改革委员会网站周日刊登高尔夫球场清理整治结果称，目前清理整治及全面核查工作已经完成，取缔、退出、撤销、整改等清理整治任务已基本落实到位；全国共有高尔夫球场683个，其中111个球场被责令取缔，18个球场被责令退出，47个球场被责令撤销。
美国总统特朗普虽并未如竞选时放言般，在第一天就对中国经贸动刀，惟中国无疑是其主要矛头；而北京趁美国转采单边主义而抢占国际话语权，虽理当如此，但恐令中美对立更剧。