《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月4日

*工商时报：

--第五届两岸产业合作论坛在江苏昆山举办，大陆海协会副会长郑立中表示，〞台湾不能缺席一带一路〞，中韩FTA(自由贸易协定)虽已签署，但台湾也不该放弃，一定要继续推动ECFA(两岸经济合作架构协议)，以及服贸、货贸、争端解决等其他项目合作，冲破两岸壁垒，创造两岸合作的新天地。

--依据统计，今年3-4月来台陆客团连两月衰退，引发市场疑虑，交通部观光局表示，去年3月至5月曾弹性调整陆客团至每日平均8,000人，今年则未开放，因此比较基期高。其实，包括陆客团和自由行来台湾光是排队等办入台证，都已经排到6月底。

--公股金融圈征才下半年再掀高潮，继一银、华银等行库在上半年征才后，大型公股行库紧接着从6月至10月，将透过招考再吸纳更多的金融新兵。土地银行主管指出，日前已获财政部同意，将展开规模289人的近年最大规模征才，合库宣布将新招考180名行员。

*经济日报：

--行政院会今日将通过长期照顾保险法草案，行政院长毛治国昨天在会见六大工商团体后敲定，未来分摊比例将是雇主四成、个人三成、政府三成，雇主负担较原版减轻两成。

--大陆合格境内机构投资者(QDII)来台投资最近有增温现象，根据主管机关资料，上月新增一家QDII来台，这是近二年多来首次有QDII申请来台，QDII投资台股金额也增至2-3亿美元高点。

--财政部长张盛和昨日出席立法院财委会时表示，立院今日将对房地合一税召开朝野协商，明日便会排入院会，列为第二案审查，目前看来，进度非常乐观。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。