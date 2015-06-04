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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 08:29 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--6月4日-6月11日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 
 日期    时间   国家      规模       发行细节
 6/4            日本                 标售三个月期贴现国库券
 6/4            日本                 标售30年期公债
 6/4            法国                 标售长期政府债券(OAT)
 6/8            德国      20亿欧元   标售国库券
 6/8            日本                 标售六个月期贴现国库券
 6/8     1350   法国                 标售国库券(BTF)
 6/9            美国                 发售三年期公债
 6/9            日本                 加强流动性标售
 6/9            英国                 标售2024年到期的通膨保值公债
 6/10           美国                 发售10年期公债
 6/10           德国      50亿欧元   标售两年期联邦债券
 6/10           意大利               标售国库券
 6/11           西班牙               标售债券
 6/11           意大利               标售中长期债券
 6/11           英国                 标售2045年到期公债
 6/11           日本                 标售20年期公债
 6/11           日本                 标售三个月期贴现国库券
 6/11           美国                 发售30年期公债
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 张若琪 审校　戴素萍)

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