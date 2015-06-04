新闻稿：中国信托公司的转型将降低影子银行规模--标普

（注：以下中文版本由标准普尔提供，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2015年6月3日—中国的信托公司可能将逐步停止对其集合信托计划提供隐含支持的做法。信托公司逐渐向成熟资产管理公司的转变，将会有助于降低中国影子银行的规模。标准普尔评级服务在今日发布的题为《中国非银行类金融机构基础信息：信托公司是否正在走出阴影？》的报告中如是表示。这也是是我们“中国非银行业基础报告”系列文章中的第一篇，这一系列文章向投资者提供各种非银行业的主要见解和信息。 标准普尔信用分析师胡旸瑞表示：“中国的信托公司已经走到了一个重要转折点。信托公司面临日益加剧的市场竞争加剧以及监管层对消除刚性兑付潜规则的指引，已经作出的战略性回应，这势必将重新定义行业的竞争态势以及信托业在中国金融服务领域内的地位。” 但鉴于中国政策制定者对金融稳定性的重视以及对集合信托计划违约出现风险蔓延的担忧，对信托公司刚性兑付潜规则的改革可能不会一次到位。由于需要改变市场预期，因此转折点可能在未来才会出现，而且信托公司还要审慎处理，避免对那些给它们带来业务的投资者造成恐慌。 标准普尔信用分析师廖强表示：“放弃刚性兑付的做法会帮助市场更好地评估风险溢价，从而更为有效地根据风险状况配置资源。此举会显着降低投资者的道德风险，并由此降低中国银行业对高风险行业的风险敞口。” 放弃刚性兑付的作法还会显着降低集合信托计划对信托公司带来的潜在的支付风险，从而将陷入财务困境的信托公司对中国金融业系统风险的影响最小化。 尽管如此，影子银行不会因为信托公司的转型就一夜消失。事实上，标准普尔认为这种转型会令投资者对投资风险和预期收益有更准确的认识。 我们预计信托公司将继续通过主动管理信托产品对信贷受限主体提供另类融资服务。中资银行则将继续通过各种理财产品或资产证券化的方式与信托公司合作，从而将一些信用风险转出表外。(完)