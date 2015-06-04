中信期货：中国期指多头小幅撤退

以下内容节选自6月4日的《期货日报》：

期指周一强劲拉升，但随后的两个交易日呈现明显的振荡格局，上攻略显乏力，后市会否出现调整态势呢？从数据上看，还没有看到明显的悲观迹象，可理解为在打新抽离资金背景下的上涨蓄势过程。

最近6个交易日三大期指持仓呈现较大分化，沪深300期指连续出现增仓和减仓交替的局面，周一大幅增仓万手，但周二却又减仓超万手，虽然周三资金有所回补，但只有4243手，力度偏弱，资金略显谨慎。上证50在上周后半段连续三天减仓，周一反弹中出现增仓，但随后又连续两天减仓，显示市场对大蓝筹信心不足，但上证50出现下跌减仓，上涨增仓，倒不是悲观的信号。中证500仍以增仓为主，仅周二出现小幅减仓，显示市场对中小板股票热情度较高。(完)

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