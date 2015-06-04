《新兴市场重要经济事件预告》--6月4日-6月11日

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
(除特别说明外，均为GMT时间)
6月4日(四)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德召开记者会，讨论对美国经济的建议和分析。
新加坡--德国央行理事Andreas Dombret参加德国央行驻新加坡代表离任招待会(1100)。
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明(1400)。
赫尔辛基--欧洲央行/芬兰央行召开题为“实现平衡：零售支付领域的创新、信托和监管”的会议(至6月5日)。发言者包括欧洲央行执委莫尔许和管委利卡宁等。
布加勒斯特--罗马尼亚总理Victor Ponta、央行总裁Mugur Constantin Isarescu和财政部长Eugen Teodorovici在东南欧地区金融和投资会议上发表讲话。
6月5日(五)
巴黎--第七届拉美和加勒比地区国际经济论坛。演讲者包括经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚和法国财长萨潘等。
6月8日(一)
伦敦--经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长William Danvers等在Chatham House MENA Economies会议中发表演说。
加拿大蒙特利尔--美洲国际经济论坛(The International Economic Forum of the Americas)(至6月11日)。法国央行总裁诺亚等人出席。
6月9日(二)
布达佩斯--匈牙利央行举行非利率决策会议。
6月10日(三)
华盛顿--2015年经济合作暨发展组织(OECD)国际税务会议(International Tax Conference)(至6月11日)。
曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议。
布达佩斯--匈牙利央行公布5月利率会议之会议纪录(1200)。
6月11日(四)
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。
首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。
利马--秘鲁央行公布利率决定。
圣地亚哥--智利央行宣布利率决定(2200)。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执行委员会会议(1000)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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