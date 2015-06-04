然卡实业：大连豆粕期价阶梯式回升接近尾声

以下内容节选自6月4日的《期货日报》：

目前正是美国大豆种植和南美大豆上市阶段，市场目光也聚集于此。由于天气理想，美豆种植进程快于往年，新豆丰产预期增强；南美大豆出口在最近一段时间有所增多，与中国进口大豆大量到港较为吻合。国际市场利空因素逐渐浮出水面。而国内压榨存在利润，偏高的压榨开机率必然使豆粕供应逐渐充裕，继而施压豆粕市场。

美豆价格长时间处于1000美分/蒲式耳之下，最近一度跌至950美分/蒲式耳左右，这使得中国进口大豆成本长期处于3000元/吨之下。从5月开始，南美大豆到港量逐渐增加，成为中国大豆压榨的主体。就最新核算来看，中国进口巴西大豆到港成本处于2930—2970元/吨，进口阿根廷大豆到港成本处于2830—2880元/吨。

较低的大豆成本带来了理想的大豆压榨利润，最近一段时间，中国进口大豆压榨利润处于110—170元/吨较为理想的水平，因而企业对豆粕的挺价意愿减弱。(完)

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